Federico Nieves con Referí: el mundo Albion, la hora del estreno como entrenador en la elite de Uruguay y su nueva vida, persiguiendo sueños, tras dejar su trabajo

Federico Nieves se presenta este martes en la elite del fútbol profesional uruguayo, como entrenador de Albion , en su debut en la vidriera grande, lleno de sueños, listo para el gran desafío y dispuesto a volcar un ambicioso plan en este proyecto del club que regresa a Primera División.

En este mes de enero cumplirá 46 años . Es entrenador recibido desde 2010 , luego de cursar en el Instituto de la Asociación Cristiana de Jóvenes, aunque trabaja en el fútbol desde antes de tener un título, porque desde muy chico sabía que iba a ser DT. “Siempre me apasionó el fútbol y desde muy chico, con 15 años ya hablaba y ya sabía que iba a ser entrenador”, resume su pasión.

Al año siguiente ya entrenaba al primer equipo y luego dirigió a Náutico y a Playa Honda, también en esa liga, antes de pasar a trabajar en el fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que lo vio desempeñarse en Racing, Wanderers, Montevideo City Torque, Albion, Defensor Sporting y Cooper.

Su primera etapa en el fútbol transcurrió en juveniles (Racing, Wanderers, City Torque), hasta que tocó la puerta del fútbol profesional en el plantel principal de Albion (2019 en Segunda División Profesional) y de Cooper (2024, también en Segunda División) como entrenador, y como asistente de Martín Varini en Defensor Sporting, en 2024.

Nieves entrenador y enamorado del fútbol convivió durante 45 años con el Nieves que desarrolló una actividad profesional a nivel laboral en empresas multinacionales.

Así lo explica: “Mientras me preparaba para ser entrenador principal, hice mi carrera profesional. Estudié economía, pero no terminé y no me recibió de economista, pero hice mi carrera en el ámbito privado. Trabajé tres años en American Airlines, y antes del año ya era supervisor de aeropuerto. Luego pasé a una multinacional americana, Sabre, ubicada en Zona América, una empresa de tecnología orientada a la industria del turismo. Ahí fui creciendo siempre en roles de liderazgo, supervisor, gerente, gerente de operaciones. Tuve distintos equipos a cargo en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en México, en Polonia, en Inglaterra, también en India y en Singapur. Mi equipo trabajaba 24/7, con lo cual mis horarios los podía adecuar de la manera en la que entendiera fueran necesarios. También me abrió la posibilidad de que durante más de 15 años fuera compatible mi actividad laboral y mi rol como entrenador de fútbol. En los primeros años, como entrenador en la Liga Universitaria, trabajaba de día y entrenaba de noche y tenía partidos los fines de semana. Cuando pasé a dirigir juveniles, dirigía de mañana y trabajaba después del mediodía y hasta la noche. Así transcurrió hasta enero de 2024, cuando sentí que estaba pronto, renuncié y me fui con Martín (Varini) a Defensor Sporting”.

Instalado definitivamente en el fútbol, Nieves hizo realidad su sueño de enfocarse exclusivamente en el fútbol profesional.

Así siguió la entrevista de Referí con el nuevo entrenador de Albion, equipo que este año retorna a Primera División:

Federico Nieves entrenador Albion Federico Nieves, entrenador de Albion FOTO: @albion_uy

¿Por qué no viajaste con Varini a Brasil, cuando dejó Defensor Sporting, para seguir su carrera en el exterior?

A Martín lo conozco desde hace muchos años, y cuando empezamos a trabajar en Defensor siempre sentí que nos iba a ir muy bien, aunque nunca pensé que íbamos a tener un impacto fuerte tan pronto. En ese momento surgió la posibilidad de ir a Brasil, una gran oportunidad a nivel profesional, pero estaba en una etapa de mi vida con temas familiares, a mis padres con enfermedades complicadas. Los dos fallecieron el año pasado. La realidad fue que (en 2024) llegaron distintas ofertas que venía rechazando, pero cuando surgió la de Athletico Paranaense, Martín me dijo, ‘esto es irrechazable, tenemos que ir. Necesito que vengas’. Y, con el dolor en el alma y sabiendo que daba un paso atrás en lo profesional, le dije que no lo podía acompañar. Estuve un tiempo trabajando remoto para ayudarlo en esa transición, pero después continuó con el resto del cuerpo técnico. Si bien desde el punto de vista profesional fue un paso atrás, me acostaba todos los días y estaba tranquilo porque me encontraba cerca de la familia en ese momento.

El salto al fútbol profesional

¿Cómo y cuándo te diste cuenta que el entrenador de fútbol estaba pronto para los grandes desafíos?

La decisión de dedicarme 100% al fútbol la hablamos con mi señora, porque sabíamos que en un momento iba a tomar ese camino. Quería ir dando los pasos necesarios hasta que me sintiera realmente preparado.

¿Qué sentiste en ese 2024?

Para ese entonces ya tenía otro recorrido. Había estado en varios clubes. La última etapa en Montevideo City Torque y luego en Wanderers, todavía en juveniles, en la sub 17, me fue muy bien tanto que me proyectaban hacia primera división. En 2020 me plantearon dirigir Tercera división, pero hubo un cambio en la coordinación del club que finalmente le dio un giro a ese plan. Me llamó Mauricio Nanni, me presentó al nuevo coordinador y me planteó continuar en sub 17. Lo que ocurrió en ese momento fue que ya había decidido que daría un salto hacia arriba. Les agradecí y les dije que ellos sabían cuál era mi objetivo y cuál era mi camino. Trascendió eso y a los pocos días me contactaron de Montevideo City Torque para trabajar en Tercera, equipo que se conformaría con un selectivo con los mejores de Cuarta y Quinta para prepararlos para primera división y, además, en el club buscaban un entrenador con proyección para primera división. Me estaban ofreciendo lo que en principio había proyectado Wanderers que al final, por un cambio en la coordinación, decidieron no hacer. Estuve dos años muy disfrutables en Montevideo City Torque. Es un club divino para trabajar, te brinda todo, y me permitió seguir testeándome con muy buenos resultados deportivos y con el crecimiento y promoción de un montón de jugadores. Al final de 2022 entendí que no iba a tener el espacio para transitar hacia primera división en el club y con Hernán Almeida (foto), el profe que trabaja conmigo, aprovechamos la oportunidad y fuimos una semana a Girona a ver los entrenamientos del primer equipo, reservas, formativas, y también estuvimos una semana en Manchester City. Nos interiorizamos en ese mundo Manchester City desde la captación, el trabajo en juveniles, hasta el primer equipo. Fue un viaje muy enriquecedor. Allí nos vinculamos con entrenadores, jefes de área, conocimos metodologías de trabajo de los distintos entrenadores. Vimos en Europa entrenamientos del primer nivel durante esas dos semanas. Y fue ahí cuando reforzamos la idea que estábamos prontos, de que lo que estábamos haciendo, el modelo que estábamos desarrollando de juego y la contribución al crecimiento de los distintos futbolistas iba de la mano con lo que estábamos viendo en ese viaje. Al regreso decidimos no continuar en el club.

Hernán Almeida Albion preparador físico 2026 Hernán Almeida, preparador físico de Albion en la temporada 2026 FOTO: @albion_uy

¿Qué ocurrió en 2023?

Hubo posibilidades de ir a Liverpool. Me llamó Emi (Emiliano) Alfaro para algunas categorías en Liverpool, pero se trataba de formativas y quería dar el paso. Entonces estuve sin trabajar hasta que me llamó Martín, en los últimos meses de 2023. También ese año tuve la chance de estar 10 días con el cuerpo técnico de Papa Pezzolano en Valladolid, en donde Martín era asistente. Allí sumé otra valiosa experiencia, y quedé súper agradecido por cómo me recibieron.

¿Cómo se dio la llamada de Albion?

Fue relativamente rápido, sobre el fin de noviembre del año pasado. Albion es un club que tiene un scouting particular. Ellos venían de un año muy muy exitoso con el Flaco (Joaquín) Boggossian. Por temas personales el Flaco ingresó en un receso en una actividad que demanda tanto estrés y tanta energía, y pasó al rol de asesor deportivo. Con el Flaco ya nos conocíamos también, porque durante el año había ido a ver semanas de entrenamiento, al igual que de Joaco Papa (en Liverpool). Entonces el club estaba buscando una continuidad en el trabajo, no solamente en el modelo de juego, sino también en la forma de conducción, en el liderazgo para con el equipo. Y surgieron varios candidatos que el club analizó y entrevistó. Uno de ellos fui yo. Presenté mi modelo de trabajo. Lo mostré con los videos. Tuve una charla con el gerente general, Sebastián García, quien fue el gerente de Wanderers en aquella etapa en la que me proyectaron como entrenador con futuro de Primera, que se truncó porque se fue del club. Les gustó mi propuesta y, también, con el respaldo del Flaco, me contrataron. El 3 de diciembre firmé contrato y empecé a trabajar ese mismo día en el armado del plantel.

¿Qué plan imaginás desarrollar con Albion este año?

El club es ambicioso.

¿Qué significa eso?

Que quiere ser competitivo, que quiere mirar arriba. Procuro ser cuidadoso en esta etapa en cuanto a marcar objetivos porque el fútbol es de los futbolistas y el plantel que seamos capaces de armar va a marcar realmente a lo que podemos aspirar. No me gusta ponerme techo. Creo que podemos potenciar al plantel que armamos para pelear por encima de lo que nos puedan proyectar desde afuera. Pero quiero esperar a terminar de conformar el grupo para decir, ‘nosotros vamos a apuntar a esto’. El club tiene muy claro que queremos ser competitivos y que queremos entrar en Copas. Estamos haciendo todo para armar un plantel que nos permita tener ese objetivo de entrar en Copa Libertadores o Copa Sudamericana con bases sólidas. Pero quiero ser cuidadoso con eso porque, sacando a Nacional y a Peñarol, es el objetivo de la mayoría de los clubes, y lo van a conseguir cuatro y cuatro. Por tanto, en este momento, te puedo decir que somos ambiciosos, vamos a ser competitivos y no me quiero poner en un techo. Vamos a esperar a cerrar el plantel para responder esa pregunta con más seguridad.

Francisco Ginella firmó con Albion temporada 2026 Francisco Ginella firmó con Albion para la temporada 2026 FOTO: @albion_uy

¿Qué va a tener tu plantel?

Va a tener futbolistas con los que prioricemos la calidad técnica, la capacidad para asociarse, para jugar. Centrales que sean fuertes en los duelos, que sean ganadores en las disputas de pelotas aéreas, pero que convivan con comodidad en un modelo de juego propositivo, de iniciar bien por abajo, de cuidar la pelota, donde los mediocampistas trabajen pero que lo que ellos sientan o la manera que ellos sienten el fútbol sea a través del juego, a través de la pelota y generando esa sociedad, esas ventajas que nos permitan jugar más tiempo en campo rival que en el propio, donde busquemos extremos con buena capacidad en el uno contra uno y centrodelanteros que puedan darnos las dos cosas, que puedan salir a jugar y que se sientan cómodos conviviendo dentro del área cuando seamos exitosos en esto que buscamos de jugar mucho tiempo en campo rival. Ese es el perfil de futbolista que estamos buscando. Encontraremos más, encontraremos menos, en ese desafío estamos hoy.

¿Te ajustás a algunos parámetros particulares, como la edad?

Buscamos características de futbolista, no ponemos límites. Nosotros vamos a contar en el plantel con futbolistas de 17 años, porque están preparados, porque tienen un nivel y una calidad muy buena. Albion es un club formador de jugadores para la élite. La etapa en la que está el club hoy es una en la que inicia ese proceso, donde hemos tenido, por ejemplo, una categoría sub 17 con una camada muy buena, muy bien trabajada por el Polaco Rivero y su cuerpo técnico, que fueron campeones de Clausura y que definieron el título del año con Nacional. Es una camada que miramos con mucha atención y algunos de esos futbolistas se van a quedar integrando el plantel principal. Pero no se quedan integrando al plantel principal porque sean jóvenes y del club, se van a quedar aquellos que estén prontos realmente para participar en la Liga AUF Uruguaya de Primera. Esto quiere decir que el plantel no se arma por una cuota por edad, sino que por características del jugador y, lo más importante, si está pronto o no está pronto.

¿Cómo juegan tus equipos?

Me cuesta hablar de eso porque me gusta que el equipo hable en la cancha y que después se juzgue. Te puedo contar que la intención será un equipo que buscará ser protagonista, que inicie bien, que juegue más tiempo en campo rival que en el propio, que sea agresivo para defender, que sepa presionar alto, que sepa defender junto cuando toca defender todos juntos, y que sepa sufrir. Cuando me escucho diciendo esas cosas, que son lugares comunes que tenemos todos los entrenadores y seguramente la misma respuesta de los 16 que estaremos en la Liga AUF Uruguaya, entonces el desafío es realmente lograrlo. Siento que me preparé durante muchos años para eso y que mis equipos, en formativas o en primera, lograron jugar de esa manera, y esa es mi expectativa para con el equipo este año.

¿Por qué en ningún momento de esta charla hiciste mención al descenso, cuando el primer objetivo será salir de las tres posiciones finales de la tabla?

El proyecto del club apunta a otro lugar. Y el club me demuestra a mí, con hechos y las herramientas que nos pone a disposición en el día a día, que ese lugar al que apunta, lo apunta de verdad, no con palabras, sino con realidades. Entonces, todos sabemos que el fútbol es fútbol, que la realidad va a estar en la cancha y, como decía el Maestro Tabárez, ‘la realidad está por verse’. Lo que va a suceder en el primer partido, el segundo o en el décimo, se va a ver en ese día, a esa hora y en ese momento, con el contexto y la coyuntura de ese partido. El proyecto que tenemos en el club, como te dije al principio, es ambicioso y el club está apuntando también a conformar un plantel que invite a creer que ese proyecto se puede consolidar.

¿Con qué te encontraste en el Mundo Albion?

Conocía la ciudad deportiva, la había visitado el año pasado, pero me encontré un nivel de profesionalismo y de capacidad en las distintas áreas que nos ponen a disposición, que está muy por encima de la expectativa tenía. El departamento de datos y de scouting tiene gente que trabaja a primer nivel. La gerencia del club vive 24/7 para esto. Todo el personal que trabaja en las oficinas del club. Es decir, desde la persona que se encarga de los detalles más pequeños hasta el presidente, todo está muy ordenado, con roles claros, definidos. En el día a día todo eso produce valor. Entrar en un club como Albion y con los acuerdos internacionales que tiene, nos puede abrir a todos un mundo de información y de acceso a los entrenamientos del más alto nivel independientemente si hablamos de fútbol, básquetbol o fútbol americano y al acceso a no solamente a la metodología sino a la tecnología aplicada al deporte que puede ser muy beneficioso. También me encontré con un club que reformó toda la estructura del área de sanidad, que contrata personal dedicado full time a eso, para Primera. Estamos trabajando con ellos. El médico a cargo del área es Gladimir Melo. Me encontré ahí con un área con mucha predisposición y con mucha capacidad para trabajar. Entonces, cuando vos repasás todo lo que te pone a disposición, el área de datos, la gerencia, y la figura de Joaquín (Boghossian), que para nosotros es fundamental en el día a día, por la calidad de persona que es, el conocimiento que tiene y a su vez por cómo se posiciona a la hora de sugerir, de transmitir su pensamiento y con la calidad y con el cuidado que él lo maneja todo eso sin querer invadir nada. Así que me encontré con un club con muchas posibilidades.