Comienza el fútbol del verano 2026 en Uruguay: mirá día, hora y TV de los 30 partidos ya confirmados por Copa de la Liga AUF, Serie Río de la Plata y Clásicos Sudamericanos

Con la Serie Río de la Plata, Clásicos Sudamericanos y la nueva Copa de la Liga AUF, se ponen en marcha los partidos del verano 2026
9 de enero 2026 - 14:34hs
Con los equipos ya inmersos en sus pretemporadas, es el turno de que comience la disputa de los amistosos de verano en canchas del fútbol uruguayo, con la primera semana de partidos en el marco de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de la Asociación Uruguaya de Fútbol que tendrá su estreno en este 2026, y de la Serie Río de la Plata.
Como ya es costumbre, la Serie Río de la Plata contará con la presencia de clubes locales y extranjeros, y suma los partidos Clásicos Sudamericanos entre grandes del continente.
La Copa de la Liga AUF la jugarán los 16 equipos de Primera división del fútbol uruguayo en 2026, en formato de cruces desde octavos de final, con partidos únicos con penales en caso de igualdad en los 90 minutos y con eliminación directa. Los eliminados en octavos jugarán un partidos, los eliminados en cuartos disputarán dos, los semifinalistas tres y los finalistas cuatro.
¿Por dónde se podrán ver los partidos?
Los partidos de la Serie Río de la Plata y de la Clásicos Sudamericanos se podrán ver por las señales de ESPN (ESPN en Disney+ Plan Premium).
Por su parte, los encuentros de la Copa de la Liga AUF serán emitidos por DSports, Flow y CablePlus. Por el momento, se verán por esas pantallas y cableoperadores, pero podrán sumarse más en las próximas horas.
Calendario de partidos:
Sábado 10 de enero
Independiente vs. Alianza Lima / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Juventud vs. Wanderers / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Parque Saroldi. TV: DSports, Flow y CablePlus
Domingo 11 de enero
River Plate (ARG) vs. Millonarios / Clásicos Sudamericanos. 21:00 horas. Estadio Gran Parque Central. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Defensor Sporting vs. Progreso / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Parque Prandi. TV: DSports, Flow y CablePlus
Lunes 12 de enero
Boston River vs. Danubio / Copa de la Liga AUF. 19:00 horas. Parque Viera. TV: DSports, Flow y CablePlus
Cerro Largo vs. Atlético Tucumán / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Estadio Charrúa. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Peñarol vs. Central Español / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Estadio Juan Antonio Lavalleja – Minas. TV: DSports, Flow y CablePlus
Martes 13 de enero
Huracán vs. Cerro Porteño / Serie Río de la Plata. 18:15 horas. Parque Saroldi. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Liverpool vs. Albion / Copa de la Liga AUF. 19:00. Estadio Charrúa. TV: DSports, Flow y CablePlus
Independiente vs. Everton de Viña del Mar / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Nacional vs. Deportivo Maldonado / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Gran Parque Central. TV: DSports, Flow y CablePlus
Miércoles 14 de enero
Unión vs. Alianza Lima / Serie Río de la Plata. 18:15 horas. Parque Saroldi. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Montevideo City Torque vs. Cerro Largo / Copa de la Liga AUF. 19:00 horas. Estadio Charrúa. TV: DSports, Flow y CablePlus
Cúcuta Deportivo vs. San Lorenzo / Clásicos Sudamericanos. 21:00 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Racing vs. Cerro / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Parque Viera. TV: DSports, Flow y CablePlus
Jueves 15 de enero
Progreso vs. Atlético Tucumán / Serie Río de la Plata. 18:15 horas. Parque Saroldi. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Olimpia vs. Colo-Colo / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Viernes 16 de enero
Cúcuta Deportivo vs. Huracán / Clásicos Sudamericanos. 18:15 horas. Parque Saroldi. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Wanderers vs. Independiente / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Sábado 17 de enero
Defensor Sporting vs. Unión / Serie Río de la Plata. 18:00 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
San Lorenzo vs. Cerro Porteño / Serie Río de la Plata. 20:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Peñarol vs. River Plate (ARG) / Clásicos Sudamericanos. 22:15 horas. Estadio Campus – Maldonado. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Domingo 18 de enero
Colo-Colo vs. Alianza Lima / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Lunes 19 de enero
Racing (U) vs. Universidad de Concepción / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Martes 20 de enero
Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe / Serie Río de la Plata. 20:00 horas. Estadio Parque Artigas – Paysandú. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Cerro Largo vs. Deportes Concepción / Serie Río de la Plata. 22:15 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Miércoles 21 de enero
Peñarol vs. Colo-Colo / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Estadio Centenario. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Jueves 22 de enero
Wanderers vs. Universidad de Concepción / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Viernes 23 de enero
Paysandú FC vs. Colón de Santa Fe / Serie Río de la Plata. 20:00 horas. Estadio Parque Artigas – Paysandú. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium
Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción / Serie Río de la Plata. 22:15 horas. Estadio Charrúa. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium