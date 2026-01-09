Comienza el fútbol del verano 2026 en Uruguay: mirá día, hora y TV de los 30 partidos ya confirmados por Copa de la Liga AUF, Serie Río de la Plata y Clásicos Sudamericanos

Con los equipos ya inmersos en sus pretemporadas, es el turno de que comience la disputa de los amistosos de verano en canchas del fútbol uruguayo, con la primera semana de partidos en el marco de la Copa de la Liga AUF , el nuevo torneo de la Asociación Uruguaya de Fútbol que tendrá su estreno en este 2026, y de la Serie Río de la Plata .

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Como ya es costumbre, la Serie Río de la Plata contará con la presencia de clubes locales y extranjeros, y suma los partidos Clásicos Sudamericanos entre grandes del continente .

La Copa de la Liga AUF la jugarán los 16 equipos de Primera división del fútbol uruguayo en 2026, en formato de cruces desde octavos de final , con partidos únicos con penales en caso de igualdad en los 90 minutos y con eliminación directa. Los eliminados en octavos jugarán un partidos, los eliminados en cuartos disputarán dos, los semifinalistas tres y los finalistas cuatro.

Los partidos de la Serie Río de la Plata y de la Clásicos Sudamericanos se podrán ver por las señales de ESPN (ESPN en Disney+ Plan Premium) .

NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS De pobre a millonario: el año que marcó un punto de quiebre en el fútbol uruguayo, cambia la matriz y moverá US$ 100 millones por temporada

MERCADO DE PASES Club por club, repasá altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

Por su parte, los encuentros de la Copa de la Liga AUF serán emitidos por DSports, Flow y CablePlus. Por el momento, se verán por esas pantallas y cableoperadores, pero podrán sumarse más en las próximas horas.

Calendario de partidos:

Sábado 10 de enero

Independiente vs. Alianza Lima / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Juventud vs. Wanderers / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Parque Saroldi. TV: DSports, Flow y CablePlus

Domingo 11 de enero

River Plate (ARG) vs. Millonarios / Clásicos Sudamericanos. 21:00 horas. Estadio Gran Parque Central. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Defensor Sporting vs. Progreso / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Parque Prandi. TV: DSports, Flow y CablePlus

Lunes 12 de enero

Boston River vs. Danubio / Copa de la Liga AUF. 19:00 horas. Parque Viera. TV: DSports, Flow y CablePlus

Cerro Largo vs. Atlético Tucumán / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Estadio Charrúa. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Peñarol vs. Central Español / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Estadio Juan Antonio Lavalleja – Minas. TV: DSports, Flow y CablePlus

20251123 Diego Aguirre Peñarol Nacional primera final Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Gastón Britos / Focouy Diego Aguirre Foto: Gastón Britos / Focouy

Martes 13 de enero

Huracán vs. Cerro Porteño / Serie Río de la Plata. 18:15 horas. Parque Saroldi. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Liverpool vs. Albion / Copa de la Liga AUF. 19:00. Estadio Charrúa. TV: DSports, Flow y CablePlus

Independiente vs. Everton de Viña del Mar / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Nacional vs. Deportivo Maldonado / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Gran Parque Central. TV: DSports, Flow y CablePlus

20250111- Jadson Viera Cerro Nacional Estadio Centenario Torneo Clausura 2025 (4) Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Miércoles 14 de enero

Unión vs. Alianza Lima / Serie Río de la Plata. 18:15 horas. Parque Saroldi. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Montevideo City Torque vs. Cerro Largo / Copa de la Liga AUF. 19:00 horas. Estadio Charrúa. TV: DSports, Flow y CablePlus

Cúcuta Deportivo vs. San Lorenzo / Clásicos Sudamericanos. 21:00 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Racing vs. Cerro / Copa de la Liga AUF. 21:30 horas. Parque Viera. TV: DSports, Flow y CablePlus

Jueves 15 de enero

Progreso vs. Atlético Tucumán / Serie Río de la Plata. 18:15 horas. Parque Saroldi. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Olimpia vs. Colo-Colo / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Viernes 16 de enero

Cúcuta Deportivo vs. Huracán / Clásicos Sudamericanos. 18:15 horas. Parque Saroldi. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Wanderers vs. Independiente / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 17 de enero

Defensor Sporting vs. Unión / Serie Río de la Plata. 18:00 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

San Lorenzo vs. Cerro Porteño / Serie Río de la Plata. 20:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Peñarol vs. River Plate (ARG) / Clásicos Sudamericanos. 22:15 horas. Estadio Campus – Maldonado. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Domingo 18 de enero

Colo-Colo vs. Alianza Lima / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Lunes 19 de enero

Racing (U) vs. Universidad de Concepción / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Martes 20 de enero

Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe / Serie Río de la Plata. 20:00 horas. Estadio Parque Artigas – Paysandú. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Cerro Largo vs. Deportes Concepción / Serie Río de la Plata. 22:15 horas. Estadio Luis Franzini. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Miércoles 21 de enero

Peñarol vs. Colo-Colo / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Estadio Centenario. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Jueves 22 de enero

Wanderers vs. Universidad de Concepción / Serie Río de la Plata. 21:00 horas. Parque Viera. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Viernes 23 de enero

Paysandú FC vs. Colón de Santa Fe / Serie Río de la Plata. 20:00 horas. Estadio Parque Artigas – Paysandú. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium

Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción / Serie Río de la Plata. 22:15 horas. Estadio Charrúa. TV: ESPN en Disney+ Plan Premium