Copa de la Liga AUF: se confirmaron los detalles del torneo que comienza este 10 de enero con los 16 equipos de Primera división desde octavos de final; mirá partidos, fechas y cruces
Nacional y Peñarol jugarán sus respectivos partidos en el interior del país; mirá todos los detalles
6 de enero 2026 - 7:44hs
El cuadro de la Copa de la Liga AUF
Partidos de octavos de la Copa de la Liga AUF
El Consejo de Liga de Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aprobó este lunes la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano organizado por el ente rector del fútbol uruguayo que tendrá la participación de los 16 equipos de la máxima categoría en 2026.
Este lunes debían aprobarse los detalles finales del nuevo certamen que se jugará en formato de playoffs desde octavos de final, entre el 10 y el 25 de enero.
Los clubes definieron que el torneo será obligatorio pero no tendrá en disputa un título oficial.
Además, se aprobaron detalles del reglamento, como que se podrán realizar hasta 11 cambios, que no se cumplirán sanciones pendientes en dicho certamen y que podrán jugar juveniles sin contratos pero federados.
La Copa de la Liga AUF se disputará en formato de palyoffs desde octavos de final, a partido único y con penales en caso de empate.
Los cruces fueron determinados según el orden de las posiciones en la Tabla Anual 2025 y el de los tres ascensos Albion FC (equipo 14°), Central Español SAD (equipo 15°) y Deportivo Maldonado SAD (equipo 16°), de modo de que el primero juegue contra el último, el segundo ante el penúltimo, y así sucesivamente.
Con ese orden, Nacional jugará ante Deportivo Maldonado y Peñarol lo hará ante Central Español, partidos que serán en el interior del país.
Los partidos de los octavos de final de la Copa de la Liga AUF
Juventud vs Wanderers
Sábado 10 De Enero | 21:30 H | Parque Saroldi
Defensor Sporting vs Progreso
Domingo 11 De Enero | 21:30 H | Parque Prandi
Boston River vs Danubio
Lunes 12 De Enero | 19:00 H | Parque Viera
Peñarol vs Central Español
Lunes 12 De Enero | 21:30 H | Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas)
Liverpool vs Albion
Martes 13 De Enero | 19:00 H | Estadio Charrúa
Nacional vs Deportivo Maldonado
Martes 13 De Enero | 21:30 H | Campus De Maldonado
Montevideo City Torque vs Cerro Largo
Miércoles 14 De Enero | 19:00 H | Estadio Charrúa
Racing vs Cerro
Miércoles 14 De Enero | 21:30 H | Parque Viera
Así es el cuadro de la Copa de la Liga AUF
Así presentó la AUF a su nuevo torneo
La AUF presentó días atrás a este nuevo torneo que abre la temporada.
"La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se enorgullece en anunciar la creación de la nueva Copa de la Liga AUF, un hito histórico para nuestro fútbol nacional. El máximo organismo organizará directamente este torneo que marca el inicio de una nueva etapa en la continua mejora de la profesionalización de nuestro fútbol y de una apuesta a cambiar progresivamente nuestras competencias. Queremos jugar más, con mejor clima y con formatos que sean más atractivos. Esta iniciativa nace con el firme propósito de seguir fortaleciendo nuestras competencias y con objetivos de mejorar:
- Alto rendimiento: Más minutos de competencia de calidad para la preparación de los clubes.
- Espectáculo Deportivo: Aprovechar el verano, la mejor época del año para la asistencia de las familias a los estadios.
Participantes y Cruces
La competencia integra a los 16 equipos de Primera División, ordenados del 1° al 13° según la Tabla Anual 2024. Se destaca especialmente la participación de:
- Albion FC (equipo 14°).
- Central Español SAD (equipo 15°).
- Deportivo Maldonado SAD (equipo 16°).
Calendario y Formato de Disputa
El torneo se desarrollará oficialmente entre el 10 y el 25 de enero de 2026.
Sistema Play-Off
El formato será de eliminación directa (Play-off) en todas sus fases.
En caso que los finalistas de la COPA DE LA LIGA AUF sean los mismos que los de la SUPERCOPA DE LA LIGA AUF URUGUAYA, esta última será la que definirá ambas competiciones.
Definición de Encuentros
Todos los partidos serán de carácter eliminatorio. En caso de empate en los 90 minutos, se definirá mediante tiros penales bajo régimen FIFA (detalles operativos sujetos a aprobación final del Consejo de Liga ).
Sedes
Los partidos se disputarán en escenarios neutrales (Montevideo e Interior) seleccionados por la Mesa Ejecutiva para maximizar el alcance del evento.
Premio a la Infraestructura
El ganador recibirá el título oficial de Campeón de la COPA DE LA LIGA AUF 2026. Adicionalmente, se otorgará un importante premio económico de USD 100.000 (cien mil dólares estadounidenses).
Destino de los Fondos: Este monto será adjudicado exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura de la institución ganadora.
Esta Copa no es solo un torneo más; es la demostración de que la AUF apuesta por más fútbol, mejor organización y un proceso continuo de elevar progesivamente los espectáculos.
Este torneo convivirá y está coordinado con torneos de índole privados que se disputarán en Uruguay (ejemplo: Serie Río de la Plata)".