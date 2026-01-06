Copa de la Liga AUF: se confirmaron los detalles del torneo que comienza este 10 de enero con los 16 equipos de Primera división desde octavos de final; mirá partidos, fechas y cruces

Partidos de octavos de la Copa de la Liga AUF

El cuadro de la Copa de la Liga AUF

El Consejo de Liga de Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aprobó este lunes la Copa de la Liga AUF , el nuevo torneo de verano organizado por el ente rector del fútbol uruguayo que tendrá la participación de los 16 equipos de la máxima categoría en 2026.

Este lunes debían aprobarse los detalles finales del nuevo certamen que se jugará en formato de playoffs desde octavos de final, entre el 10 y el 25 de enero .

Los clubes definieron que el torneo será obligatorio pero no tendrá en disputa un título oficial .

Además, se aprobaron detalles del reglamento, como que se podrán realizar hasta 11 cambios, que no se cumplirán sanciones pendientes en dicho certamen y que podrán jugar juveniles sin contratos pero federados.

Así se jugará la Copa de la Liga AUF

La Copa de la Liga AUF se disputará en formato de palyoffs desde octavos de final, a partido único y con penales en caso de empate.

Los cruces fueron determinados según el orden de las posiciones en la Tabla Anual 2025 y el de los tres ascensos Albion FC (equipo 14°), Central Español SAD (equipo 15°) y Deportivo Maldonado SAD (equipo 16°), de modo de que el primero juegue contra el último, el segundo ante el penúltimo, y así sucesivamente.

Con ese orden, Nacional jugará ante Deportivo Maldonado y Peñarol lo hará ante Central Español, partidos que serán en el interior del país.

Los partidos de los octavos de final de la Copa de la Liga AUF

Juventud vs Wanderers

Sábado 10 De Enero | 21:30 H | Parque Saroldi

Defensor Sporting vs Progreso

Domingo 11 De Enero | 21:30 H | Parque Prandi

Boston River vs Danubio

Lunes 12 De Enero | 19:00 H | Parque Viera

Peñarol vs Central Español

Lunes 12 De Enero | 21:30 H | Estadio Juan Antonio Lavalleja (Minas)

Liverpool vs Albion

Martes 13 De Enero | 19:00 H | Estadio Charrúa

Nacional vs Deportivo Maldonado

Martes 13 De Enero | 21:30 H | Campus De Maldonado

Montevideo City Torque vs Cerro Largo

Miércoles 14 De Enero | 19:00 H | Estadio Charrúa

Racing vs Cerro

Miércoles 14 De Enero | 21:30 H | Parque Viera

Así es el cuadro de la Copa de la Liga AUF

Así presentó la AUF a su nuevo torneo

La AUF presentó días atrás a este nuevo torneo que abre la temporada.

"La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se enorgullece en anunciar la creación de la nueva Copa de la Liga AUF, un hito histórico para nuestro fútbol nacional. El máximo organismo organizará directamente este torneo que marca el inicio de una nueva etapa en la continua mejora de la profesionalización de nuestro fútbol y de una apuesta a cambiar progresivamente nuestras competencias. Queremos jugar más, con mejor clima y con formatos que sean más atractivos. Esta iniciativa nace con el firme propósito de seguir fortaleciendo nuestras competencias y con objetivos de mejorar:

- Alto rendimiento: Más minutos de competencia de calidad para la preparación de los clubes.

- Espectáculo Deportivo: Aprovechar el verano, la mejor época del año para la asistencia de las familias a los estadios.

Participantes y Cruces

La competencia integra a los 16 equipos de Primera División, ordenados del 1° al 13° según la Tabla Anual 2024. Se destaca especialmente la participación de:

- Albion FC (equipo 14°).

- Central Español SAD (equipo 15°).

- Deportivo Maldonado SAD (equipo 16°).

Calendario y Formato de Disputa

El torneo se desarrollará oficialmente entre el 10 y el 25 de enero de 2026.

Sistema Play-Off

El formato será de eliminación directa (Play-off) en todas sus fases.

En caso que los finalistas de la COPA DE LA LIGA AUF sean los mismos que los de la SUPERCOPA DE LA LIGA AUF URUGUAYA, esta última será la que definirá ambas competiciones.

Definición de Encuentros

Todos los partidos serán de carácter eliminatorio. En caso de empate en los 90 minutos, se definirá mediante tiros penales bajo régimen FIFA (detalles operativos sujetos a aprobación final del Consejo de Liga ).

Sedes

Los partidos se disputarán en escenarios neutrales (Montevideo e Interior) seleccionados por la Mesa Ejecutiva para maximizar el alcance del evento.

Premio a la Infraestructura

El ganador recibirá el título oficial de Campeón de la COPA DE LA LIGA AUF 2026. Adicionalmente, se otorgará un importante premio económico de USD 100.000 (cien mil dólares estadounidenses).

Destino de los Fondos: Este monto será adjudicado exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura de la institución ganadora.

Esta Copa no es solo un torneo más; es la demostración de que la AUF apuesta por más fútbol, mejor organización y un proceso continuo de elevar progesivamente los espectáculos.

Este torneo convivirá y está coordinado con torneos de índole privados que se disputarán en Uruguay (ejemplo: Serie Río de la Plata)".