La AUF confirmó a Diego Godín para el partido de "Leyendas" de Uruguay vs Argentina en Punta del Este

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) anunció este sábado que el exdefensor uruguayo Diego Godín formará parte del partido de leyendas entre Uruguay y Argentina , que se llevará a cabo el próximo 9 de enero con la Playa Mansa de Punta del Este como escenario.

"Un faraón en Punta del Este: el 9 de enero Diego Godín será parte del equipo de Leyendas que enfrentará a Argentina ", escribió la cuenta oficial de la selección uruguaya en X.

El clásico rioplatense tendrá como punto culminante un partido de leyendas que se disputará en la Playa Deportiva de la Parada 9 de Playa Mansa , Punta del Este, reuniendo a grandes figuras que marcaron una época en ambas selecciones nacionales.

La selección uruguaya contará con figuras como Diego Forlán, Mauricio Victorino, Cristian "Cebolla" Rodríguez, Juan Castillo, Jorge Fucile, Diego "Ruso" Pérez, Diego Godín, Diego Lugano y Walter Gargano , según anunció la AUF en un comunicado publicado este viernes.

Por otra parte, el combinado argentino tendrá exjugadores de la talla de Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega.

El evento, llamado "Leyendas 2026", se realizará los días jueves 8 y viernes 9 de enero. En la primera jornada se realizará una conferencia de prensa en el hotel Enjoy Punta del Este, a las 19:30, en la que participarán algunas de las leyendas uruguayas y argentinas, además de autoridades de la AUF y la Intendencia de Maldonado.

En el segundo día se jugará el partido, en la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa. El evento en esa jornada comenzará a las 19:00, y tendrá antes del encuentro "distintas actividades", entre ellas un "meet & greet" con los futbolistas.

"Leyendas 2026 será una oportunidad para volver a disfrutar de referentes históricos del fútbol uruguayo, celebrando el deporte y reafirmando los valores de solidaridad y compromiso social que promueve la Celeste", remarcó la AUF, que adelantó que espera "realizar más partidos con sus Leyendas, por varias partes del territorio nacional".

La entrada para el partido es gratuita, y el evento se transmitirá en vivo a través de AUF TV y Directv.