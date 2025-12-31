De pobre a millonario: el año que marcó un punto de quiebre en el fútbol uruguayo, cambia la matriz y moverá US$ 100 millones por temporada

De pobre a millonario : en esas cuatro palabras se resume este 2025 para el fútbol uruguayo, en el que la negociación de los derechos de televisión estableció un punto de quiebre en la historia de la AUF , Luis.

Es por eso que el año que comienza en dos días plantea una nueva época para los clubes profesionales de la AUF, y que llegará llena de responsabilidades. Para entenderlo en un número: a partir de enero la AUF se transformará en una empresa que moverá US$ 100 millones al año , con todo lo que ello implica.

Se cierra 2025 con cambios profundos en la vida del fútbol uruguayo, que marcan un punto de inflexión en la billetera del fútbol y en los ingresos que proyecta para los próximos años. El nuevo acuerdo por los derechos de TV , que triplica los ingresos, introduce una etapa en la que simbólicamente brinda, por la recaudación, un salto de pobre a millonario .

Los clubes profesionales del fútbol uruguayo incrementarán sus ingresos a partir del primer día de enero y, de acuerdo a lo que oficializó la AUF el 5 de diciembre, recibirá cada año (hasta 2029) US$ 67.547.000 por derechos de TV solo por el fútbol uruguayo.

Si a eso se suman otros ingresos que genera el fútbol, a través de la selección, la AUF ingresa en el grupo de empresas que moverá US$ 100 millones al año.

Estos números expresan un cambio histórico, pero la realidad inmediata indica que el 2 de enero de 2026 el fútbol uruguayo será el mismo que este 30 de diciembre de 2025, y para iniciar la transformación que exige su nuevo estatus debe recorrer un cambio que procesará en los próximos meses y años, y que requiere de un sinceramiento, compromiso y responsabilidad a la que no están acostumbrados los clubes de fútbol.

Todo esto deberá reflejarse en crecimiento de la infraestructura, fair play financiero, organización y reestructuración de calendarios, y los próximos meses permitirán comprobar o no si esa evolución se hace realidad.

El gran salto del fútbol uruguayo

Los nuevos contratos por derechos de televisión que fueron el corolario de la licitación que la AUF realizó el último trimestre colocan al fútbol uruguayo en el top de las ligas que más recaudan por ingresos de TV de las 10 asociaciones de Conmebol.

Eso surgió del proceso que el presidente Ignacio Alonso lideró en la negociación con Tenfield para la renovación de los acuerdos comerciales.

Ahora bien, de nada servirá recaudar millones de dólares si en el fútbol uruguayo no se profundizan los cambios que exige este nuevo escenario.

En una entrevista que brindó a Referí este martes, para cerrar el año, Alonso explicó cómo vivió todo el proceso de la negociación de los derechos de TV.

Dijo que desde que asumió en 2019 en la AUF tuvo que dejar su casa tres veces por amenazas, una de ellas ocurrió este año. Podés leer la entrevista completa aquí.

El foco de la charla con el presidente de la AUF estuvo en lo que ocurrirá a partir de enero 2026 y la necesidad de que la AUF asuma compromisos y responsabilidad que no tenía.

Un sinceramiento general para que entiendan que el nuevo fútbol uruguayo lo construirán con una conducción profesional desde los clubes.

Nacional y Peñarol marcaron el camino hace 20 años con la modernización de sus estructuras; la conducción que José Luis Palma le puso a Liverpool desde 2001 estableció un punto de referencia ineludible, y con la llegada de las sociedades anónimas deportivas, que ordenaron a clubes en peligro de extinción, reafirmaron una mejor base, que aún es insuficiente.

El Fair Play financiero es el primer punto a atacar y una herramienta fundamental. Necesaria, urgente e impostergable.

Alonso lo sabe. “Se tiene que imponer porque si no el mercado se va a inflacionar de una forma insostenible”, dijo a Referí.

Los clubes ya están trabajando con el objetivo de establecer el nuevo marco regulatorio.

También el fútbol tiene que entender en cada uno de los detalles el negocio del fútbol. Esto quiere decir que los dirigentes tendrán que estudiar la evolución del mercado, sentarse a la mesa con los distribuidores e involucrarse para generar los máximos recursos. Aumentar el valor del producto cada temporada y proyecta un mejor acuerdo a fines de 2029 por estos mismos derechos que este año vendieron en cifras récord.

Un detalle que no es menor: la AUF tendrá que seguir tutelando a los clubes hasta que confirmen que están maduros y preparados para defender su producto, el del fútbol uruguayo.

El rol clave de los jugadores en el proceso que vivió el fútbol uruguayo

Lo que se consolidó en el fútbol uruguayo en 2025 es un proceso muy largo, que incluyó a muchos protagonistas. Encabezando la lista están los jugadores de la selección semifinalista de Sudáfrica 2010 y campeona de la Copa América 2011, que se transformaron en una caja de resonancia singular. Siguieron años después sus pasos los futbolistas uruguayos de Primera y Segunda.

El capitán de esa generación, Diego Lugano, se transformó en la cara visible de un movimiento que promovió una transformación.

En una entrevista que brindó a Referí, Lugano explicó la forma en que vivieron el proceso a partir de lo que cada uno de los futbolistas celestes conocían en las ligas en las que competían en el exterior.

El exfutbolista explicó el proceso de esta forma:

Se encontraron (entre 2010 y 2011) con que la empresa Tenfield, la AUF y la Mutual explotaban la imagen de los jugadores de la selección sin dar nada a cambio;

Hablaron con las tres partes durante dos años y no llegaron a un acuerdo;

Luego, con el valor de la informaron y el asesoramiento legal avanzaron en un segundo nivel;

En 2013 hicieron un estudio de mercado a través de una consultora internacional y se encontraron con que la AUF recaudaba US$ 3 millones al año por la selección, y que debían ingresar US$ 27 millones;

A partir de allí empezó un enfrentamiento directo entre los futbolistas de la selección y Tenfield, con los episodios conocidos del contrato Nike-Puma (por 10 votos a favor contra nueve en contra se aprobó una oferta de US$ 25 millones contra una de US$ 3,5 millones). La AUF comenzó a negociar mejor y finalmente, en 2024 se quedó con todos sus activos (el último fue la camiseta), que ahora maneja en forma independiente.

Esto fue el despertador para los jugadores del fútbol uruguayo.

Los mismos futbolistas de la selección encargaron en 2017 una consultoría para conocer el valor del fútbol uruguayo. Lugano explicó que el fútbol valía US$ 45 millones y Tenfield le pagaba US$ 12 millones a la AUF.

Así nació el movimiento Más Unidos Que Nunca y a partir de entonces el fútbol local vivió el mismo proceso que la selección. En el caso de la competencia local concluyó con la licitación por derechos de TV de este año, en la que la AUF triplicó sus ingresos.

En la charla con Referí, que podés leer haciendo clic aquí, Lugano explicó que en todo ese proceso se informaron, buscaron la forma de llegar a un acuerdo, se asesoraron con abogados y finalmente por la vía legal llegaron hasta el fondo. “¿Me viste alguna vez insultar a alguien, amenazar a alguien, en estos 15 años? Mirá para atrás, siempre tuve la misma postura”, dijo a Referí.

Lugano se transformó en la cara visible de los futbolistas y el que lideró esta transformación.

En el terreno político, Sebastián Bauzá abrió el camino, Wilmar Valdez lo continuó e Ignacio Alonso lo cerró con la licitación por los derechos de TV.

La figura de Alonso adquiere un rol que dimensionará el tiempo. Llegó al comité ejecutivo en 2014, con 35 años, y con la misma fórmula de los futbolistas (información, asesoramiento legal y convicción) lideró la última disputa de la AUF con Tenfield, que se cerró en el final de este año.

A partir de este jueves los clubes, bajo la tutela de la AUF, serán los responsables de darle valor agregado al fútbol uruguayo.

