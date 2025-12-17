Dólar
Albion se asoció con los Spurs de la NBA: mirá el acuerdo del "pionero" con San Antonio FC y la empresa dueña del equipo de básquetbol

"Abre un camino para nuestros futbolistas en el mercado de mayor crecimiento mundial del fútbol", señalaron desde Albion

17 de diciembre 2025 - 8:32hs
FOTO: @SegundaAUF

El club uruguayo Albion anunció este martes que se convirtió en socio del equipo estadounidense San Antonio FC junto a Spurs Sports & Entertainment, la empresa dueña de los Spurs de la NBA, así como de conjuntos en otros deportes.

"Este acuerdo abre un camino para nuestros futbolistas en el mercado de mayor crecimiento mundial del fútbol", indica un comunicado del conjunto uruguayo.

"San Antonio FC es uno de los clubes más sólidos de la liga USL. Cuenta con un campeonato nacional y un estadio y centro de entrenamiento de primer nivel. Su gran desempeño deportivo e institucional lo ubica como un actor con gran proyección dentro del fútbol estadounidense", añade la misiva.

0000744810.webp
La USL es la United Soccer League, una liga de fútbol de segunda división en Estados Unidos, por debajo de la MLS.

FÚTBOL

Albion se coronó campeón de la Segunda división profesional, en tanto que Central Español ascendió a Primera luego de 12 años y medio

Joaquín Boghossian en Albion
FÚTBOL URUGUAYO

El anuncio de Albion sobre Joaquín Boghossian: su cambio de rol por motivos de salud y el nuevo DT designado para su regreso a Primera división

Según detalla en su web oficial, Albion fue fundado por Enrique Lichtenberger el 1° de junio de 1891 bajo el nombre de Football Association y se convirtió en el primer club uruguayo dedicado exclusivamente a la práctica de fútbol.

Además, fue uno de los cuatro clubes que participaron en la fundación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en 1900 e integra junto a otras varias instituciones el 'Club de los Pioneros', en el que también están el Sheffield Football Club inglés, Recreativo de Huelva español, Académica de Coimbra portugués y Genoa italiano.

En 2021, Albion llegó por primera vez a la Primera División desde que en 1932 se instauró el profesionalismo en el fútbol uruguayo.

Este año, el equipo se consagró campeón de la Segunda División y selló su retorno al círculo de privilegio, donde volverá a estar en la temporada 2026.

Allí será dirigido por Federico Nieves, quien se convirtió el pasado 3 de diciembre en nuevo director técnico del Pionero.

El nuevo entrenador reemplazará a Joaquín Boghossian, que guió al equipo en la última temporada y ahora asumirá el rol de consejero deportivo.

