El Cacique Medina debutó en Estudiantes con triunfo de visitante ante Newell's en el Marcelo Bielsa, gol del uruguayo Tiago Palacios y Fernando Muslera en el arco

El entrenador uruguayo Alexander "Cacique" Medina se presentó en Estudiantes , el campeón vigente del fútbol argentino, con un sólido triunfo como visitante por 2-0 ante el hundido Newell’s, en uno de los cotejos del miércoles por la séptima fecha del Torneo Apertura argentino .

El uruguayo Tiago Palacios (52'), ex Torque y con pasado en la celeste , abrió el marcador para el Pincha con un remate esquinado, y Fabricio Pérez (81’) sentenció cerca del final para un triunfo convincente de Estudiantes, que podría haber goleado en Rosario, pero le faltó una pizca de puntería, con tres remates en los palos del rojinegro.

El equipo de Estudiantes que la ganó a Newell's con Fernando Muslera y Tiago Palacios

Con este triunfo en el Estadio Marcelo Bielsa, donde fue titular Fernando Muslera y no estuvo convocado Gabriel Neves , Estudiantes llegó a 15 puntos, continúa invicto en el campeonato, y alcanzó en la cima de la Zona A a Vélez Sarsfield (15), en lo que parece una transición sin problemas tras la salida de Eduardo Domínguez.

Ganador de cinco títulos con Estudiantes, Domínguez aceptó una propuesta del Botafogo y emigró la semana pasada a Brasil, por lo que el Pincha decidió convocar en su reemplazo al "Cacique" Medina, que inició su tercer ciclo en un club argentino, luego de pasos previos por Talleres de Córdoba y Vélez, con el que llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

En su nuevo equipo, Medina está acompañado por Fernando Machado y Maximiliano Dornell como ayudantes de campo, en tanto que Bruno Militano es el preparador físico.

Del otro lado, Newell’s continúa sumergido en una seria crisis, sin victorias en el torneo, último con apenas 2 puntos en la Zona A, sin entrenador confirmado tras el despido de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, y con el áspero clásico frente a Rosario Central en el horizonte.

Al igual que San Lorenzo e Instituto de Córdoba el martes, Newell's ingresó al campo con una camiseta de apoyo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad denunciada por supuesta evasión fiscal.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, fueron citados a declarar a comienzos de marzo en una causa por la presunta retención de aportes previsionales y evasión de impuestos.

Tigre perdió el invicto

Tigre, uno de los equipos más solventes del torneo, llegaba a la cancha de Barracas Central con la posibilidad de recuperar el primer puesto en la Zona A, y de hecho empezó el cotejo en ganancia, pero luego fue sorprendido por el Guapo, que le dio vuelta el partido y lo dejó sin invicto.

Ignacio Russo (21’) había adelantado a Tigre en la cuenta, pero Fernando Tobio (50’) y Facundo Bruera (53’), en una ráfaga de tres minutos, cambiaron el resultado para Barracas, que celebró su segundo triunfo en el campeonato.

En La Plata, Gimnasia le ganaba desde el arranque a Rosario Central con gol de Nacho Fernández (3’), pero el Canalla reaccionó en la segunda mitad, lo empató con un derechazo del paraguayo Enzo Giménez (51’), y completó la remontada con un cabezazo de Gastón Avila (74’).

En medio de una campaña con altibajos, el equipo de Ángel Di María subió al cuarto puesto en la Zona B y llega con una pizca de confianza para el clásico rosarino.

Vélez, que había empezado la fecha como líder solitario de la Zona A, tuvo que conformarse con un empate sin goles en su casa ante Deportivo Riestra, en un choque entre un Fortín que aún no perdió en lo que va del torneo, y otro, el Malevo, que todavía no ganó y sigue cerca del sótano de la tabla.

