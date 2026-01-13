Mejor no hacer enojar a Sebastián Coates en el rugby en la arena: lo padeció el juvenil de 19 años Juan Pedro Echeverría, de Nacional, y le dejó un mensaje; mirá el video

Nacional debuta este martes contra Deportivo Maldonado por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF en el Gran Parque Central a la hora 21.39 y el técnico Jadson Viera colocará un equipo alternativo con muchos juveniles. En esta misma jornada por la mañana, el plantel entrenó en las playas de El Pinar y Sebastián Coates, el capitán mostró sus dotes en el rugby.

Los tricolores se encuentran en medio de su pretemporada 2026, enfocados en la parte física y a la vieja usanza, entrenaron en la arena de playa.

Mientras se espera que el entrenador coloque a jugadores juveniles, el resto entrenó sin problemas.

El preparador físico de Nacional, hizo trotar al plantel por las dunas de El Pinar.

Pero luego de un arduo trabajo en la arena, organizó un partido de rugby para que los futbolistas se distendieran.

Allí, Sebastián Coates, el capitán tricolor, mostró toda su potencia como defensa, pero llevado al deporte de la ovalada.

En un momento, Juan Pedro Echeverría, el juvenil de 19 años que juega de lateral izquierdo y que debutó el 26 de agosto del año pasado en el triunfo contra Huracán FC por la Copa AUF Uruguay. se hizo de la pelota e intentó pasar a Coates, quien no lo dejó mover.

Se trata de un joven valor de la cantera de Nacional que hizo allí toda su carrera y defendió a las selecciones uruguayas sub 15 y sub 17.

Coates no solo le ganó la pelota en la acción, sino que le mandó un mensaje a través de las redes: "Comiste @juanpe.echeverria".