Por dónde ver hoy Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

Nacional debuta este martes en la nueva Copa de la Liga AUF frente a Deportivo Maldonado, uno de los tres ascendidos para la nueva temporada de la Liga AUF Uruguaya.
El partido se jugará el Gran Parque Central y será el primer amistoso de los dirigidos por Jadson Viera en 2026.
Correspondiente a los octavos de final del torneo, se jugará en formato de 90 minutos y con penales en caso de empate.
¿A qué hora juega hoy Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF?
Nacional vs Deportivo Maldonado se jugará este martes a la hora 21:30.
¿Dónde ver Nacional vs Deportivo Maldonado?
La Copa de la Liga AUF se ve en cable por DSports, Flow y Cable Plus mientras que en streaming se ve a través de AUF TV con pago de $ 180 por partido o a $ 890 todo el torneo.
