El Observador / Fútbol / COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

El partido se jugará el Gran Parque Central y será el primer encuentro de los dirigidos por Jadson Viera en 2026; mirá hora y TV

13 de enero 2026 - 5:00hs
Los hinchas de Nacional volvieron al Gran Parque Central

Los hinchas de Nacional volvieron al Gran Parque Central

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional debuta este martes en la nueva Copa de la Liga AUF frente a Deportivo Maldonado, uno de los tres ascendidos para la nueva temporada de la Liga AUF Uruguaya.

El partido se jugará el Gran Parque Central y será el primer amistoso de los dirigidos por Jadson Viera en 2026.

Correspondiente a los octavos de final del torneo, se jugará en formato de 90 minutos y con penales en caso de empate.

¿A qué hora juega hoy Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF?

Nacional vs Deportivo Maldonado se jugará este martes a la hora 21:30.

Nicolás Ramos en la pretemporada 2026 de Nacional
NACIONAL

El zaguero juvenil de Nacional que volvió y se sumó a la pretemporada de Jadson Viera mientras se define su futuro

Álvaro Recoba, técnico de Deportivo Táchira de Venezuela, dialogando con el uruguayo Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe de Colombia
FÚTBOL

Se juntaron dos ex Nacional: el Chino Recoba le ganó a Pablo Repetto con Deportivo Táchira a Independiente Santa Fe de Colombia

¿Dónde ver Nacional vs Deportivo Maldonado?

La Copa de la Liga AUF se ve en cable por DSports, Flow y Cable Plus mientras que en streaming se ve a través de AUF TV con pago de $ 180 por partido o a $ 890 todo el torneo.

Mirá en esta nota el formato de la nueva Copa de la Liga AUF.

Copa de la Liga AUF
El cuadro de la Copa de la Liga AUF

El cuadro de la Copa de la Liga AUF

Temas:

Nacional jadson viera Deportivo Maldonado

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central
FÚTBOL

Hincha colombiano fue herido de bala en cruce entre barras de Nacional y Millonarios en las inmediaciones del Gran Parque Central; mirá el video

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
NACIONAL

"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos

Pedro Milans con Peñarol
BRASIL

Pedro Milans, quien dejó Peñarol a fin de año, llegó a un acuerdo de palabra con uno de los más grandes clubes de Brasil

