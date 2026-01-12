Cuándo juega Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF, cancha, entradas y dónde verlo

Nacional juega su primer partido amistoso del 2026 en su debut en la nueva Copa de la Liga AUF frente a Deportivo Maldonado, uno de los tres ascendidos para la nueva temporada de la Liga AUF Uruguaya.

El partido, por los octavos de final del torneo, se jugará en formato de 90 minutos y penales en caso de empate.

¿Dónde juegan Nacional vs Deportivo Maldonado?

El partido se jugará en el Gran Parque Central. En principio iba a ser en el Campus de Maldonado, pero se cambió de escenario.

Venta de entradas para Nacional vs Deportivo Maldonado

Las entradas ya están a la venta con los siguientes detalles:

Quienes adquirieron boletos para ir al Campus, podrán utilizarlos en el Gran Parque Central.

¿Dónde ver Nacional vs Deportivo Maldonado?

La Copa de la Liga AUF se ve en cable por DSports, Flow y Cable Plus mientras que en streaming se ve a través de AUFTV a $ 180 cada partido o a $ 890 todo el torneo.

Mirá en esta nota el formato de la nueva Copa de la Liga AUF.

El ganador de este partido jugará en cuartos de final con el vencedor de Racing y Cerro que chocarán el miércoles a la hora 21.30 en el Parque Viera.