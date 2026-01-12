Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA DE LA LIGA AUF

Cuándo juega Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF, cancha, entradas y dónde verlo

Nacional juega su primer amistoso de pretemporada; mirá día, cancha, entradas y dónde verlo

12 de enero 2026 - 9:23hs
Jadson Viera, entrenador de Nacional

Jadson Viera, entrenador de Nacional

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY
Entradas Nacional vs Deportivo Maldonado

Entradas Nacional vs Deportivo Maldonado

Nacional juega su primer partido amistoso del 2026 en su debut en la nueva Copa de la Liga AUF frente a Deportivo Maldonado, uno de los tres ascendidos para la nueva temporada de la Liga AUF Uruguaya.

El partido, por los octavos de final del torneo, se jugará en formato de 90 minutos y penales en caso de empate.

¿Cuándo juega Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF?

Nacional vs Deportivo Maldonado se jugará este martes 13 de enero.

El partido comenzará a la hora 21:30.

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional 
NACIONAL

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional y Jadson Viera prepara el equipo para su primer amistoso de este martes por la Copa de la Liga AUF

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central
FÚTBOL

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central en el comienzo de los partidos de verano; mirá el video

¿Dónde juegan Nacional vs Deportivo Maldonado?

El partido se jugará en el Gran Parque Central. En principio iba a ser en el Campus de Maldonado, pero se cambió de escenario.

Venta de entradas para Nacional vs Deportivo Maldonado

Las entradas ya están a la venta con los siguientes detalles:

Quienes adquirieron boletos para ir al Campus, podrán utilizarlos en el Gran Parque Central.

Entradas Nacional vs Deportivo Maldonado
Entradas Nacional vs Deportivo Maldonado

Entradas Nacional vs Deportivo Maldonado

¿Dónde ver Nacional vs Deportivo Maldonado?

La Copa de la Liga AUF se ve en cable por DSports, Flow y Cable Plus mientras que en streaming se ve a través de AUFTV a $ 180 cada partido o a $ 890 todo el torneo.

Mirá en esta nota el formato de la nueva Copa de la Liga AUF.

El ganador de este partido jugará en cuartos de final con el vencedor de Racing y Cerro que chocarán el miércoles a la hora 21.30 en el Parque Viera.

Temas:

Nacional Deportivo Maldonado

Seguí leyendo

Las más leídas

Jadson Viera, técnico de Nacional
NACIONAL

Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
FÚTBOL

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona con Federico Valverde ante Ronald Araujo por la final de la Supercopa Española y dónde verlo?

Diego Aguirre
PEÑAROL

El zaguero central que quiere Diego Aguirre en Peñarol para suplantar a Javier Méndez, quien se fue a Colo Colo de Chile

Hinchas de Peñarol
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos