"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos
"Los recuerdos son muy gratos", dijo Marcelo Gallardo, mientras que Matías Viña destacó el título logrado por la Liga AUF Uruguaya; mirá los videos
12 de enero 2026 - 9:09hs
Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central junto al mural del Morro García
Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
El Gran Parque Central tuvo este domingo el regreso de dos ex Nacional que hoy están en River Plate argentino: el entrenador Marcelo Gallardo y el lateral izquierdo Matías Viña, recientemente fichado por el club de la banda roja.
Ambos dijeron presente en el partido que jugaron ante Millonarios de Colombia por los Clásicos Sudamericanos de la Serie Río de la Plata 2026 y que tuvo victoria de los argentinos por 1-0.
Ante la presencia de ambos, Nacional hizo una movida y le dejó dos cartas en el vestuario.
Luego, los dos participaron de videos que fueron publicados en las redes tricolores.