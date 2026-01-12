Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos

"Los recuerdos son muy gratos", dijo Marcelo Gallardo, mientras que Matías Viña destacó el título logrado por la Liga AUF Uruguaya; mirá los videos

12 de enero 2026 - 9:09hs
Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central

Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central junto al mural del Morro García

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central junto al mural del Morro García

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central

El Gran Parque Central tuvo este domingo el regreso de dos ex Nacional que hoy están en River Plate argentino: el entrenador Marcelo Gallardo y el lateral izquierdo Matías Viña, recientemente fichado por el club de la banda roja.

Ambos dijeron presente en el partido que jugaron ante Millonarios de Colombia por los Clásicos Sudamericanos de la Serie Río de la Plata 2026 y que tuvo victoria de los argentinos por 1-0.

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central junto al mural del Morro García
Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central junto al mural del Morro García

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central junto al mural del Morro García

Ante la presencia de ambos, Nacional hizo una movida y le dejó dos cartas en el vestuario.

Luego, los dos participaron de videos que fueron publicados en las redes tricolores.

Sebastián Boselli será nuevo jugador de Getafe de España
FÚTBOL

Sebastián Boselli deja River Plate argentino y jugará en un equipo de LaLiga de España

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
AMISTOSO

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el regreso de Marcelo Gallardo y Matías Viña al Gran Parque Central

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central

Gallardo, quien fue campeón como jugador en 2010 y como DT tricolor en 2011, en su debut como entrenador, tuvo sentidas palabras.

“A mi querido Nacional, a toda la gente, tengo un gran recuerdo, lo llevo en mi corazón”, dijo el Muñeco.

“Estuve poco tiempo pero es como si estuviera en mi casa. Los recuerdos son muy gratos, así que les deseo un feliz año para todos los tricolores”, agregó el DT.

Matías Viña debutó en River Plate
Matías Viña debutó en River Plate

Matías Viña debutó en River Plate

Matías Viña, quien debutó en River Plate en el GPC, también protagonizó un video y destacó el título que logró Nacional en 2025.

Matías Viña en el Gran Parque Central

Matías Viña en el Gran Parque Central

“Agradecerles por este año que nos regalaron, la verdad como hincha lo disfruté bastante al campeonato”, dijo el ex Flamengo. “El 2026 con todo”, agregó.

Temas:

Marcelo Gallardo Gran Parque Central Fútbol Uruguayo

Seguí leyendo

Las más leídas

Jadson Viera, técnico de Nacional
NACIONAL

Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
FÚTBOL

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona con Federico Valverde ante Ronald Araujo por la final de la Supercopa Española y dónde verlo?

Diego Aguirre
PEÑAROL

El zaguero central que quiere Diego Aguirre en Peñarol para suplantar a Javier Méndez, quien se fue a Colo Colo de Chile

Hinchas de Peñarol
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos