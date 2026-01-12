"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central junto al mural del Morro García

El Gran Parque Central tuvo este domingo el regreso de dos ex Nacional que hoy están en River Plate argentino: el entrenador Marcelo Gallardo y el lateral izquierdo Matías Viña , recientemente fichado por el club de la banda roja.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Ambos dijeron presente en el partido que jugaron ante Millonarios de Colombia por los Clásicos Sudamericanos de la Serie Río de la Plata 2026 y que tuvo victoria de los argentinos por 1-0 .

Ante la presencia de ambos, Nacional hizo una movida y le dejó dos cartas en el vestuario.

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central junto al mural del Morro García

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central junto al mural del Morro García

Luego, los dos participaron de videos que fueron publicados en las redes tricolores.

AMISTOSO River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el regreso de Marcelo Gallardo y Matías Viña al Gran Parque Central

FÚTBOL Sebastián Boselli deja River Plate argentino y jugará en un equipo de LaLiga de España

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central Foto: Gastón Britos / FocoUy

Gallardo, quien fue campeón como jugador en 2010 y como DT tricolor en 2011, en su debut como entrenador, tuvo sentidas palabras.

“A mi querido Nacional, a toda la gente, tengo un gran recuerdo, lo llevo en mi corazón”, dijo el Muñeco.

“Estuve poco tiempo pero es como si estuviera en mi casa. Los recuerdos son muy gratos, así que les deseo un feliz año para todos los tricolores”, agregó el DT.

Matías Viña debutó en River Plate Matías Viña debutó en River Plate Foto: River Plate

Matías Viña, quien debutó en River Plate en el GPC, también protagonizó un video y destacó el título que logró Nacional en 2025.

Matías Viña en el Gran Parque Central Matías Viña en el Gran Parque Central

“Agradecerles por este año que nos regalaron, la verdad como hincha lo disfruté bastante al campeonato”, dijo el ex Flamengo. “El 2026 con todo”, agregó.