Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Sebastián Boselli deja River Plate argentino y jugará en un equipo de LaLiga de España

El zaguero uruguayo no iba a ser tenido en cuenta por el técnico Marcelo Gallardo en los millonarios

10 de enero 2026 - 16:08hs
Sebastián Boselli será nuevo jugador de Getafe de España

Sebastián Boselli será nuevo jugador de Getafe de España

El zaguero uruguayo Sebastián Boselli ya no pertenece más a River Plate de Argentina y su carrera futbolística continuará en un club de Primera división española para jugar en LaLiga de España. El futbolista ya llegó a un acuerdo con Getafe, según se maneja en la vecina orilla.

El futbolista, quien supo ser campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya dirigida por Marcelo Broli en 2023 en el Campeonato del Mundo que se llevó a cabo en Argentina, jugó muy poco en los millonarios.

Tan poco era tenido en cuenta por el técnico Marcelo Gallardo, que fue cedido a préstamo a Estudiantes de La Plata.

Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Juan Ignacio Moreira dejó Cerrito y fue contratado por Rentistas en la Segunda división profesional
FÚTBOL

Como el pase de Maximiliano Silvera, pero en Segunda división profesional: "el Ronaldo de Cerrito" pasó de un rival eterno al otro

Pese a haber jugado escasamente en el fútbol argentino, consiguió varios títulos.

Con River Plate obtuvo la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. En tanto, con los pincharratas consiguió la Copa Argentina y tambié el Trofeo de Campeones que había logrado con los millonarios.

En River Plate jugó solo 19 partidos, anotó un gol y brindó una asistencia, en tanto que con Estudiantes lo hizo en 27 encuentros con un tanto.

El pase a Getafe

El pase de Sebastián Boselli a Getafe de España se dio en las últimas horas.

Según se informa desde Argentina, el club español pagó 1,5 millones de euros (US$ 1.750.000) por el 50% del pase del futbolista uruguayo.

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, ya le había dicho al zaguero que este año no iban a cambiar demasiado las cosas y que iba a ser segunda o tercera opción para el banco de suplentes.

Entre la oferta y lo poco que iba a jugar en el club argentino, Sebastián Boselli se definió por seguir su carrera en Getafe de España, en donde será compañero del uruguayo Mauro Arambarri.

Temas:

Sebastián Boselli Marcelo Gallardo Getafe River Plate Estudiantes de La Plata LaLiga de España

Seguí leyendo

Las más leídas

 Ruben Paz y su magia para Uruguay ante la marca de Maximiliano Rodríguez de Argentina en el partido de las leyendas en Punta del Este
FÚTBOL

Uruguay goleó 5-2 a Argentina en el choque de leyendas en Punta del Este, con golazos de Godín, Paz, Darío Rodríguez, Forlán y Matías Cabrera de taco: mirá los videos

Juan Ignacio Moreira dejó Cerrito y fue contratado por Rentistas en la Segunda división profesional
FÚTBOL

Como el pase de Maximiliano Silvera, pero en Segunda división profesional: "el Ronaldo de Cerrito" pasó de un rival eterno al otro

Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Diego Aguirre
PEÑAROL

La importante baja que tendrá Diego Aguirre que pierde a un zaguero titular que se marcha a jugar en Colo Colo de Chile

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos