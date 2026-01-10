Sebastián Boselli deja River Plate argentino y jugará en un equipo de LaLiga de España

El zaguero uruguayo Sebastián Boselli ya no pertenece más a River Plate de Argentina y su carrera futbolística continuará en un club de Primera división española para jugar en LaLiga de España. El futbolista ya llegó a un acuerdo con Getafe, según se maneja en la vecina orilla.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El futbolista, quien supo ser campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya dirigida por Marcelo Broli en 2023 en el Campeonato del Mundo que se llevó a cabo en Argentina, jugó muy poco en los millonarios.

Como informó Referí el mes pasado, Peñarol estuvo interesado en él y en uno de sus hermanos.

Tan poco era tenido en cuenta por el técnico Marcelo Gallardo, que fue cedido a préstamo a Estudiantes de La Plata.

FÚTBOL Como el pase de Maximiliano Silvera, pero en Segunda división profesional: "el Ronaldo de Cerrito" pasó de un rival eterno al otro

SELECCIÓN URUGUAYA Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Pese a haber jugado escasamente en el fútbol argentino, consiguió varios títulos.

Con River Plate obtuvo la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. En tanto, con los pincharratas consiguió la Copa Argentina y tambié el Trofeo de Campeones que había logrado con los millonarios.

En River Plate jugó solo 19 partidos, anotó un gol y brindó una asistencia, en tanto que con Estudiantes lo hizo en 27 encuentros con un tanto.

El pase a Getafe

El pase de Sebastián Boselli a Getafe de España se dio en las últimas horas.

Según se informa desde Argentina, el club español pagó 1,5 millones de euros (US$ 1.750.000) por el 50% del pase del futbolista uruguayo.

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, ya le había dicho al zaguero que este año no iban a cambiar demasiado las cosas y que iba a ser segunda o tercera opción para el banco de suplentes.

Entre la oferta y lo poco que iba a jugar en el club argentino, Sebastián Boselli se definió por seguir su carrera en Getafe de España, en donde será compañero del uruguayo Mauro Arambarri.