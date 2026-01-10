Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

La selección uruguaya tiene las alarmas encendidas de cara a lo que será el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, debido a una lesión que sufrió Rodrigo Bentancur durante la semana que está terminando, defendiendo a Tottenham Hotspur.

El volante uruguayo tuvo que dejar al cancha a los 86 minutos del encuentro ante Bournemouth por la Premier League, cuando el mismo estaba 2-2, antes de que lo locales marcaran el 3-2 a los 90+5' para quedarse con el triunfo que complica a los londinenses, que pasan por una crisis deportiva y se ubican 14° en la tabla.

Al término de ese partido que se jugó el pasado miércoles, el técnico danés de Tottenham Hotspur, Thomas Frank informó que la lesión en el isquiotibial de Rodrigo Bentancur "parece ser más grave, desafortunadamente" tras la retirada tardía del mediocampista en el partido contra Bournemouth.

Según informan varios medios ingleses en las últimas horas, y pudo confirmar Referí, Bentancur deberá tener una intervención quirúrgica debido a un desprendimiento del bíceps femoral.

En dichos reportes, se informa a su vez que el volante de la selección uruguaya tras ser operado, tendrá una recuperación de hasta tres meses.

Pese a que han pasado tres días de la lesión y que ya se realizó los exámenes correspondientes, por ahora el club no emitió ningún comunicado oficial sobre el tema.

Rodrigo Bentancur ha tenido lesiones complicadas a lo largo de toda su carrera y la peor fue la rotura de ligamentos cruzados en una rodilla, que lo dejó fuera de las canchas 255 días entre febrero y octubre de 2023.

Pero también se perdió varios días por una lesión de aductores y ni bien había vuelto de la recuperación de su operación de ligamentos cruzados, se rompió el ligamento de la articulación de un tobillo, que lo alejó más de un mes de las canchas.

A falta de cinco meses para el Mundial 2026, esta noticia conmueve bastante el seno de la selección uruguaya, teniendo en cuenta la importancia de Rodrigo Bentancur, titular indiscutido en el equipo de Marcelo Bielsa.