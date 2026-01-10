Dólar
Como el pase de Maximiliano Silvera, pero en Segunda división profesional: "el Ronaldo de Cerrito" pasó de un rival eterno al otro

Fue una de las sorpresas de este período de pases que aún continúa

10 de enero 2026 - 12:10hs
Juan Ignacio Moreira dejó Cerrito y fue contratado por Rentistas en la Segunda división profesional

Juan Ignacio Moreira dejó Cerrito y fue contratado por Rentistas en la Segunda división profesional

Rentistas oficializó en las últimas horas de este viernes la contratación de un nuevo delantero para afrontar la temporada 2026 de la Segunda división profesional y lo hizo al llegar a un acuerdo con Juan Ignacio Moreira.

Moreira, de 27 años, hasta ahora era un emblema de Cerrito por todo lo que había aportado en sus últimos dos años.

En las dos temporada pasadas en las que defendió a los auriverdes, disputó 55 partidos, anotando nueve goles y brindando siete asistencias.

Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Diego Aguirre
PEÑAROL

La importante baja que tendrá Diego Aguirre que pierde a un zaguero titular que se marcha a jugar en Colo Colo de Chile

El anuncio picante de Rentistas

Emulando lo que sucedió con Maximiliano Silvera, quien pasó de Peñarol a Nacional en este período de pases, pero en Primera división, Rentistas hizo algo similar con Juan Ignacio Moreira, de Cerrito, su eterno rival.

Además, escribió un desafiante texto en sus redes luego de la contratación.

"Bienvenido al único campeón del Barrio. Juan Moreira es otra de las altas del Bicho para el 2026. ¡Vamos Bicho!", escribieron desde los Rentistas.

