La importante baja que tendrá Diego Aguirre que pierde a un zaguero titular que se marcha a jugar en Colo Colo de Chile
El entrenador carbonero ya tiene en mente a un jugador para suplir la salida de este defensa
10 de enero 2026 - 11:11hs
Diego Aguirre
Foto: Ignacio Mereola / FocoUy
Peñarol tiene su primer día libre desde que comenzó el pasado martes 6 de enero la pretemporada con regímenes bastante diferentes a los normales, ya que este año el cuerpo técnico comandado por Diego Aguirre obligó a concentrar luego de algunas prácticas, en tanto que otras, ya de entrada, comenzaron siendo en doble turno. Javier Méndez ya se despidió de sus compañeros y jugará en Colo Colo de Chile.
El zaguero, titular indiscutido en la zaga central junto a Nahuel Herrera, tenía contrato con los carboneros hasta diciembre de 2026, pero esta oferta superó las expectativas.
Llegará al club chileno en lugar de Alan Saldivia, quien en el período de pases anterior estuvo en el radar de Diego Aguirre para traerlo a Peñarol y acaba de acordar con Vasco Da Gama de Brasil.
Viaja a Chile
Javier Méndez, campeón uruguayo con Peñarol en 2024, tuvo un 2025 de buen nivel, aunque bajó un poco con relación a su primera temporada.