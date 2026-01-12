Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

El zaguero juvenil de Nacional que volvió y se sumó a la pretemporada de Jadson Viera mientras se define su futuro

El zaguero con pasado en las selecciones juveniles de Uruguay volvió de su préstamo y entrena en Los Céspedes

12 de enero 2026 - 13:42hs
Las redes sociales de Nacional mostraron el pasado sábado la presencia de un zaguero juvenil tricolor que regresó al club y que realiza la pretemporada en el plantel de Jadson Viera en la ciudad Deportiva Los Céspedes.

Se trata de Nicolás Ramos, el defensa de 20 años y 1,93 metros, que en el segundo semestre de 2025 estuvo cedido en Houston Dynamo 2, el segundo equipo del club de la MLS de Estados Unidos.

El zaguero con pasado en las selecciones juveniles de Uruguay tiene doble nacionalidad ya que nació el 1° de abril de 2005 en Miami, Estados Unidos, lo que le permite no ocupar cupo extranjero en el fútbol de ese país.

Tras extender su contrato con Nacional hasta fines de 2027, en agosto del año pasado fue cedido a Houston Dynamo 2 por cuatro meses, equipo en el que jugó 7 partidos (615 minutos).

La franquicia podía hacer uso de la opción de compra del 50% por US$ 650.000 antes de fin de año, pero no la efectuó.

Por ese motivo, Ramos regresó a Nacional y entrena en el plantel de Jadson Viera, mientras se define su situación.

El defensor tiene tres partidos en los tricolores, todos amistosos: su debut ante Colo Colo en enero de 2024, su segundo juego ante la Selección de Soriano en marzo de 2025 y ante Campana de Libertad en mayo de ese año.

Tras su debut en 2024, en esa temporada fue cedido a Rentistas, donde jugó 24 partidos en Segunda división.

Ahora Nacional y el jugador deben definir su futuro.

Los tricolores cuentan en la defensa con Sebastián Coates, Julián Millán, Paolo Calione y el juvenil Tomás Viera. Ya no sigue Matías De los Santos, quien se fue a Albion.

Además, en el actual período de pases los albos buscan un defensa para reforzar ese puesto.

