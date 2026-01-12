Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional y Jadson Viera prepara el equipo para su primer amistoso de este martes por la Copa de la Liga AUF

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional

Nacional comenzó su segunda semana de pretemporada este lunes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con el regreso de Christian Ebere , el nigeriano que acordó su renovación y que estaba entrenado por su cuenta en Brasil.

Con nuevo peinado, el africano que fue el MVP de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 con su gol ante Peñarol, se sumó al plantel de Jadson Viera y empezó a entrenar junto a sus compañeros.

Nacional destacó su regreso en sus redes sociales, en las que se vio a Ebere con su habitual alegría.

Los tricolores tendrán este martes su primer amistoso de pretemporada cuando se midan ante Deportivo Maldonado a las 21:30 horas en el Gran Parque Central por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF.

El entrenador definirá este lunes el equipo, en el que se espera que haya muchos jugadores juveniles y habituales suplentes.

Viera ha dejado bien en claro que en estas semanas lo que importa es trabajar en lo físico, lo que se le respetó y llevó a cancelar partidos amistosos como el que había anunciado Boca Juniors o la posibilidad de jugar ante River Plate argentino.

Nacional tendrá dos amistosos internos: el 17 de enero ante Boston River y el 21 ante Defensor Sporting, ambos a puertas cerradas.

Además de esos juegos, dependerá de cómo avanza en la Copa de la Liga AUF.

Nuevo partido por Serie Río de la Plata

Los tricolores tienen un amistoso programado para el sábado 24 de enero por la Serie Río de la Plata, ante un rival que será confirmado por la organización de dicha competencia.

Dicho partido será en el Gran Parque Central y sería el último ensayo previo a la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo 1° de febrero.