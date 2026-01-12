Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional y Jadson Viera prepara el equipo para su primer amistoso de este martes por la Copa de la Liga AUF
12 de enero 2026 - 10:10hs
Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional
Nacional comenzó su segunda semana de pretemporada este lunes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con el regreso de Christian Ebere, el nigeriano que acordó su renovación y que estaba entrenado por su cuenta en Brasil.
Con nuevo peinado, el africano que fue el MVP de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 con su gol ante Peñarol, se sumó al plantel de Jadson Viera y empezó a entrenar junto a sus compañeros.
Nacional destacó su regreso en sus redes sociales, en las que se vio a Ebere con su habitual alegría.