Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional y Jadson Viera prepara el equipo para su primer amistoso de este martes por la Copa de la Liga AUF

Nacional confirmó un amistoso por la Serie Río de la Plata en el Gran Parque Central y con rival a confirmar

12 de enero 2026 - 10:10hs
Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional&nbsp;

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional 

Nacional comenzó su segunda semana de pretemporada este lunes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con el regreso de Christian Ebere, el nigeriano que acordó su renovación y que estaba entrenado por su cuenta en Brasil.

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional
Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional

Con nuevo peinado, el africano que fue el MVP de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 con su gol ante Peñarol, se sumó al plantel de Jadson Viera y empezó a entrenar junto a sus compañeros.

Nacional destacó su regreso en sus redes sociales, en las que se vio a Ebere con su habitual alegría.

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central
FÚTBOL

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central en el comienzo de los partidos de verano; mirá el video

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
NACIONAL

"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos

El entrenador definirá este lunes el equipo, en el que se espera que haya muchos jugadores juveniles y habituales suplentes.

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional
Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional

Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional

Viera ha dejado bien en claro que en estas semanas lo que importa es trabajar en lo físico, lo que se le respetó y llevó a cancelar partidos amistosos como el que había anunciado Boca Juniors o la posibilidad de jugar ante River Plate argentino.

Nacional tendrá dos amistosos internos: el 17 de enero ante Boston River y el 21 ante Defensor Sporting, ambos a puertas cerradas.

Además de esos juegos, dependerá de cómo avanza en la Copa de la Liga AUF.

Nuevo partido por Serie Río de la Plata

Los tricolores tienen un amistoso programado para el sábado 24 de enero por la Serie Río de la Plata, ante un rival que será confirmado por la organización de dicha competencia.

Dicho partido será en el Gran Parque Central y sería el último ensayo previo a la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo 1° de febrero.

Temas:

Christian Ebere Nacional jadson viera Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Jadson Viera, técnico de Nacional
NACIONAL

Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
FÚTBOL

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona con Federico Valverde ante Ronald Araujo por la final de la Supercopa Española y dónde verlo?

Diego Aguirre
PEÑAROL

El zaguero central que quiere Diego Aguirre en Peñarol para suplantar a Javier Méndez, quien se fue a Colo Colo de Chile

Hinchas de Peñarol
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos