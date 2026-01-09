Nacional cierra la primera semana del año con un trabajo intensivo de Jadson Viera en Los Céspedes y prepara su debut el martes
Jadson Viera cierra la primera semana de pretemporada enfocado en lo físico y comienza a preparar el equipo para el primer partido del año
9 de enero 2026 - 15:19hs
Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional
Nacional
Nacional finaliza este sábado su primera semana de pretemporada, en un marco de tranquilidad por la concreción de fichajes en el período de pases, lo que se suma a mantener la base del equipo campeón en la Liga AUF Uruguaya.
En lo deportivo, el entrenador Jadson Viera termina el primer microciclo de trabajo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes que tuvo lunes y martes con doble turno, miércoles simple, jueves y viernes en doble horario, y sábado simple, con descanso el domingo.
Una de las sesiones de la semana fue en el Parque Roosevelt, un cambio en la rutina, con pasadas y trotes en medio del bosque.
Con la base y los fichajes
En lo que respecta al armado del plantel para 2026, Nacional está prácticamente con el equipo cerrado y por el momento solo busca jugadores para dos zonas: un zaguero y un volante central, puesto en el que esperan la respuesta de César Araújo.
En el actual período de pases se contrataron las altas del colombiano Jhon Guzmán (Inter Palmira de Colombia), Baltasar Barcia (Boston River), Agustín Vera (River Plate), el argentino Tomás Verón Luppi (Grasshopers de Suiza), Maximiliano Silvera (Peñarol) y Juan de Dios Pintado (Gimnasia y E. de La Plata).
Además, fueron renovados Christian Ebere, Julián Millán y Nicolás "Ojito" Rodríguez.
En lo que respecta a bajas, no siguen Mauricio Pereyra (retirado), Diego Romero (finalizó su préstamo), Diego Capdevilla, Lucas Villalba (transferido a Botafogo).
Primer partido el martes
De cara a la segunda semana, Nacional retomará los entrenamientos el lunes y el martes tendrá su primer encuentro del año ante Deportivo Maldonado, por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo que se juega a partido único y con penales en caso de empate en los 90 minutos.
Pero todo indica que Jadson Viera en su primer partido colocará un equipo alternativo, con jugadores en su mayoría juveniles.
Según supo Referí, el cambio al Gran Parque Central, donde se espera que haya más hinchas que en el Campus, podría llevara a que aparezca alguna figura en el equipo, lo que iba a ser diferente si jugaban en Maldonado.
De todas formas, el entrenador tricolor ha dejado bien en claro que en estas semanas lo que importa es trabajar en lo físico, lo que se le respetó y llevó a cancelar partidos amistosos como el que había anunciado Boca Juniors o la posibilidad de jugar ante River Plate argentino.
En esa línea, hasta este viernes todas las sesiones de entrenamiento habían sido con trabajos físicos y sin ningún ejercicio táctico.
Pero por la Copa de la Liga AUF, al ser un torneo obligatorio pero no oficial, el elenco tricolor tendrá su primera presentación en este 2026.
Está claro que el gran objetivo del entrenador es llegar en óptimas condiciones al primer partido oficial del año, la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo domingo 1° de febrero, con el primer título de la temporada en juego, en un duelo que para los tricolores puede marcar al rival en caso de un triunfo albo, lo que sería un nuevo impacto a los aurinegros luego de la victoria en las pasadas finales de la Liga AUF Uruguaya.