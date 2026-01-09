Dólar
El Observador / Fútbol / COPA DE LA LIGA AUF

Nacional vs Deportivo Maldonado cambia de escenario; la buena noticia para los hinchas tricolores que están en Montevideo para el partido de la Copa de la Liga AUF

El partido no se jugará en el Campus de Maldonado, como estaba fijado, debido a que la cancha del escenario fernandino no está en condiciones

9 de enero 2026 - 7:59hs
Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El partido Deportivo Maldonado vs Nacional, por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tendrá un cambio de escenario que fue aprobado en las últimas horas.

Desde la Mesa Ejecutiva de Primera división de AUF confirmaron a Referí que el partido no se jugará en el Campus de Maldonado, como estaba fijado, debido a que la cancha del escenario fernandino no está en condiciones para recibir el encuentro.

Por ese motivo, se resolvió cambiar de estadio.

¿Dónde juegan Nacional vs Deportivo Maldonado?

Y el escenario fijado para el encuentro será el Gran Parque Central, la cancha tricolor, lo que le permitirá a los hinchas bolsos que están en Montevideo poder ver a su equipo, en el estreno de la temporada 2026, con posibles nuevas caras en el equipo de Jadson Viera, en su escenario.

Así lo confirmaron a Referí desde la Mesa Ejecutiva, desde donde indicaron que se mantienen los mismos detalles del encuentro.

20251130 Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central, clásico final Liga AUF Uruguaya. Foto: Gastón Britos / Focouy
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

¿Cuándo juegan Nacional vs Deportivo Maldonado?

El partido Nacional vs Deportivo Maldonado se fijó para el martes 13 de enero a la hora 21:30.

Entradas a la venta

Las entradas se pusieron a la venta este jueves con precios similares para todos los partidos y todas las hinchadas.

Los socios de cualquiera de los dos clubes que quiera asistir al encuentro deberán pagar $ 250, mientras que las entradas generales tendrán un costo de $ 350.

Nacional Deportivo Maldonado Montevideo

