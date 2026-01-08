Están a la venta las entradas para Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF: precios y dónde comprar

El próximo martes 13 de enero Nacional debutará en la Copa de la Liga AUF , el nuevo torneo de verano oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), contra Deportivo Maldonado.

El partido, correspondiente a los octavos de final del torneo, se disputará a las 21:30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado , y las entradas ya están a la venta.

El precio será idéntico para ambas hinchadas: los socios de cualquiera de los dos clubes que quiera asistir al encuentro deberán pagar $ 250 , mientras que las entradas generales tendrán un costo de $ 350.

Los hinchas de Nacional se ubicarán en las tribunas Sur y Oeste del estadio , mientras que los parciales del "Depor" irán a la tribuna Norte.

Para los partidos de la nueva copa los boletos se venderán a través de la plataforma AUF Tickets de la asociación.

Entradas disponibles para otros cuatro partidos

Antes del partido de Nacional y Deportivo Maldonado se disputarán otros cuatro partidos de la Copa de la Liga, y todos con entradas en venta.

El encuentro que estrenará el torneo será el de Juventud de Las Piedras y Wanderers, que se jugará este viernes 10 a las 21:30 en el Parque Saroldi. Un día después Defensor Sporting se enfrentará a Progreso a las 21:30 en el Parque Prandi de Colonia.

El lunes 12, a las 19:00, Boston River jugará contra Danubio en el Parque Viera. A segunda hora, a las 21:30, Peñarol se enfrentará a Central Español en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas.

Todos estos partidos tendrán el mismo precio de entradas: $ 250 para socios y $ 350 para el público general.