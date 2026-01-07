Comenzó la venta de entradas para Peñarol vs Central Español por la Copa de la Liga AUF: precio y por dónde se consiguen

El próximo lunes 12 de enero Peñarol debutará en la Copa de la Liga AUF , el nuevo torneo de verano oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), contra Central Español.

El partido, correspondiente a los octavos de final del torneo, se disputará a las 21:30 en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas , y las entradas ya están a la venta.

El precio será idéntico para ambas hinchadas: los socios de cualquiera de los dos clubes que quiera asistir al encuentro deberán pagar $ 250 , mientras que las entradas generales tendrán un costo de $ 350.

Para los partidos de la nueva copa los boletos se venderán a través de la plataforma AUF Tickets de la asociación.

Otros tres partidos de la Copa de la Liga AUF con entradas a la venta

Antes del partido de Peñarol con Central se disputarán otros tres partidos de la Copa de la Liga, y todos ya tienen entradas en venta.

El encuentro que estrenará el torneo será el de Juventud de Las Piedras y Wanderers, que se jugará este viernes 10 a las 21:30 en el Parque Saroldi.

Un día después Defensor Sporting se enfrentará a Progreso a las 21:30 en el Parque Prandi de Colonia, y el 12, a las 19:00 y antes del partido de Peñarol, Boston River jugará contra Danubio en el Parque Viera.

Todos estos partidos tendrán el mismo precio de entradas que el de Peñarol y Central: $ 250 para socios y $ 350 para el público general.

La AUF todavía no sacó a la venta las entradas para los otros cuatro partidos de los octavos de final, entre ellos el de Nacional y Deportivo Maldonado, que se disputará el martes 13 a las 21:30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.