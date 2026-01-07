Dólar
Comenzó la venta de entradas para Peñarol vs Central Español por la Copa de la Liga AUF: precio y por dónde se consiguen

Otros tres partidos de la nueva competencia de la AUF ya tienen también sus entradas a la venta, todas con el mismo precio

7 de enero 2026 - 7:48hs
Copa de la Liga AUF

Foto: AUF

El próximo lunes 12 de enero Peñarol debutará en la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), contra Central Español.

El partido, correspondiente a los octavos de final del torneo, se disputará a las 21:30 en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, y las entradas ya están a la venta.

El precio será idéntico para ambas hinchadas: los socios de cualquiera de los dos clubes que quiera asistir al encuentro deberán pagar $ 250, mientras que las entradas generales tendrán un costo de $ 350.

Para los partidos de la nueva copa los boletos se venderán a través de la plataforma AUF Tickets de la asociación.

Abel Hernández estrenó nuevo look en el primer entrenamiento de Peñarol en 2026
PEÑAROL

Peñarol comenzó la pretemporada 2026 con cinco altas para Diego Aguirre, muchos juveniles y a la espera de Matías Arezo; mirá el video

El cuadro de la Copa de la Liga AUF
FÚTBOL URUGUAYO

Copa de la Liga AUF: se confirmaron los detalles del torneo que comienza este 10 de enero con los 16 equipos de Primera división desde octavos de final; mirá partidos, fechas y cruces

Otros tres partidos de la Copa de la Liga AUF con entradas a la venta

Antes del partido de Peñarol con Central se disputarán otros tres partidos de la Copa de la Liga, y todos ya tienen entradas en venta.

El encuentro que estrenará el torneo será el de Juventud de Las Piedras y Wanderers, que se jugará este viernes 10 a las 21:30 en el Parque Saroldi.

Un día después Defensor Sporting se enfrentará a Progreso a las 21:30 en el Parque Prandi de Colonia, y el 12, a las 19:00 y antes del partido de Peñarol, Boston River jugará contra Danubio en el Parque Viera.

Todos estos partidos tendrán el mismo precio de entradas que el de Peñarol y Central: $ 250 para socios y $ 350 para el público general.

La AUF todavía no sacó a la venta las entradas para los otros cuatro partidos de los octavos de final, entre ellos el de Nacional y Deportivo Maldonado, que se disputará el martes 13 a las 21:30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

El jockey Martín Valle celebra el haber ganado el Gran Premio Ciudad de Montevideo presidente Jorge Batlle en Maroñas en la jornada del Gran Premio Ramírez 2026
TURF

Mirá todo el resumen, carrera tras carrera de lo que fue la gran fiesta hípica que conformó las 20 competencias para el Gran Premio Ramírez 2026

NACIONAL

Nacional fichó a Aldo Cauteruccio, chef de la selección uruguaya, para la cocina de Los Céspedes; mirá lo que dijo Jadson Viera a Referí y la opinión de Luis Suárez en 2022

Washington Aguerre, arquero de Peñarol
PEÑAROL

La decisión del Consejo de Liga sobre las sanciones que arrastran para 2026: cuándo cumplirá Washington Aguerre los dos partidos de suspensión con Peñarol

Mario Saralegui 
FÚTBOL

El duro tuit de Mario Saralegui por Peñarol para que "cuiden el cuadro, con el Manya no se jode", que habla de "la gallina" y que luego borró

