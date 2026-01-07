Comenzó la venta de entradas para Peñarol vs Central Español por la Copa de la Liga AUF: precio y por dónde se consiguen

El próximo lunes 12 de enero Peñarol debutará en la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), contra Central Español.
El partido, correspondiente a los octavos de final del torneo, se disputará a las 21:30 en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, y las entradas ya están a la venta.
El precio será idéntico para ambas hinchadas: los socios de cualquiera de los dos clubes que quiera asistir al encuentro deberán pagar $ 250, mientras que las entradas generales tendrán un costo de $ 350.
Para los partidos de la nueva copa los boletos se venderán a través de la plataforma AUF Tickets de la asociación.
Otros tres partidos de la Copa de la Liga AUF con entradas a la venta
Antes del partido de Peñarol con Central se disputarán otros tres partidos de la Copa de la Liga, y todos ya tienen entradas en venta.
El encuentro que estrenará el torneo será el de Juventud de Las Piedras y Wanderers, que se jugará este viernes 10 a las 21:30 en el Parque Saroldi.
Un día después Defensor Sporting se enfrentará a Progreso a las 21:30 en el Parque Prandi de Colonia, y el 12, a las 19:00 y antes del partido de Peñarol, Boston River jugará contra Danubio en el Parque Viera.
Todos estos partidos tendrán el mismo precio de entradas que el de Peñarol y Central: $ 250 para socios y $ 350 para el público general.
La AUF todavía no sacó a la venta las entradas para los otros cuatro partidos de los octavos de final, entre ellos el de Nacional y Deportivo Maldonado, que se disputará el martes 13 a las 21:30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.