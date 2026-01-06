Peñarol comenzó la pretemporada 2026 con cinco altas para Diego Aguirre, muchos juveniles y a la espera de Matías Arezo; mirá el video

Peñarol entrenó este martes en Los Aromos en lo que fue el inicio de la pretemporada 2026, mientras sus jugadores quedaron concentrados luego del movimiento que comenzó a la hora 17.30 a cargo del preparador físico Fernando Piñatares y bajo la atenta mirada del técnico Diego Aguirre.

A su vez, como también se había informado, no estuvo presente Matías Arezo, debido a que aún no hubo un acuerdo con Gremio para su continuidad, luego de que se terminara su préstamo el pasado 31 de diciembre.

Diego Aguirre ya entrenó con las cinco altas

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, ya contó este martes en el primer día de pretemporada 2026, con las cinco altas que ha tenido el club hasta ahora.

Sebastián Britos es una de las altas de este Peñarol para 2026 y estuvo en el primer entrenamiento del año

El arquero Sebastián Britos firmó este mismo martes por dos años con el club y fue de los primeros en llegar a Los Aromos.

Los otros cuatro refuerzos que estuvieron fueron Abel Hernández, Washington Aguerre -quien está suspendido por dos partidos y no podrá jugar ni la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional, ni el inicio del Torneo Apertura-, Franco Escobar y Facundo Batista.

También volvió a entrenar con el plantel principal luego de su operación de rodilla, Eduardo Darias, y otro que estuvo presente fue Lucas Hernández, tras operarse el menisco de su rodilla derecha a principios de diciembre.

Varios juveniles fueron ascendidos por Diego Aguirre

Diego Aguirre también quiere apostar a las divisiones formativas de Peñarol.

En ese contexto, como informó Referí, estuvieron Andrés Madruga -quien estuvo a préstamo un año en Manta de Ecuador-, Matías Fernández -había ido a préstamo a Danubio y de buen año- y Brandon Álvarez.

Por su parte, Germán Barbas se recupera de la operación de ligamentos cruzados de una rodilla, pero estará de regreso en las canchas en marzo, más allá de que también comenzó a entrenar.

Según puso saber Referí, a estos se sumaron Rodrigo Álvez, zaguero recientemente ascendido, el delantero Facundo Martínez de 17 años y el arquero Leandro Díaz, además de los que ya tuvieron cierta participación el año pasado, Stiven Muhlethaler, Lorenzo Couture, Kevin Morgan, Julio Daguer, Luciano González y Kevin Rodríguez.

Peñarol comenzó los trabajos y ya quedó concentrado en Los Aromos. Este miércoles trabajará en doble horario, el jueves volverá a hacerlo por la tarde y concentrar, el viernes, igual que el miércoles, y el sábado el plantel tendrá libre, para retornar el domingo.