Peñarol comenzó la pretemporada 2026 con cinco altas para Diego Aguirre, muchos juveniles y a la espera de Matías Arezo; mirá el video
Los carboneros comenzaron con mucha acción y expectativa los trabajos en Los Aromos
6 de enero 2026 - 19:16hs
Peñarol entrenó este martes en Los Aromos en lo que fue el inicio de la pretemporada 2026, mientras sus jugadores quedaron concentrados luego del movimiento que comenzó a la hora 17.30 a cargo del preparador físico Fernando Piñatares y bajo la atenta mirada del técnico Diego Aguirre.
A su vez, como también se había informado,no estuvo presente Matías Arezo, debido a que aún no hubo un acuerdo con Gremio para su continuidad, luego de que se terminara su préstamo el pasado 31 de diciembre.
Por su parte, Germán Barbas se recupera de la operación de ligamentos cruzados de una rodilla, pero estará de regreso en las canchas en marzo, más allá de que también comenzó a entrenar.
Según puso saber Referí, a estos se sumaron Rodrigo Álvez, zaguero recientemente ascendido, el delantero Facundo Martínez de 17 años y el arquero Leandro Díaz, además de los que ya tuvieron cierta participación el año pasado, Stiven Muhlethaler, Lorenzo Couture, Kevin Morgan, Julio Daguer, Luciano González y Kevin Rodríguez.
Peñarol comenzó los trabajos y ya quedó concentrado en Los Aromos. Este miércoles trabajará en doble horario, el jueves volverá a hacerlo por la tarde y concentrar, el viernes, igual que el miércoles, y el sábado el plantel tendrá libre, para retornar el domingo.