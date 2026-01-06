En silencio, Ignacio Ruglio trabaja a destajo y se acerca un nuevo acuerdo para que Matías Arezo siga en Peñarol

Peñarol comenzó este martes a la hora 17.30 la pretemporada 2026 en Los Aromos, pensando en un año en el que tiene la obligación sí o sí de ganar la Liga AUF Uruguaya luego de haberla perdido con Nacional, su eterno rival tras dos finales. Mientras tanto, su presidente Ignacio Ruglio, trabaja en silencio para llegar a un acuerdo con Gremio para que siga Matías Arezo en el club.

Como informó este lunes Referí, el goleador terminó su vínculo con los carboneros el pasado 31 de diciembre y debido a ello, no concurrió a la primera práctica del club y tampoco lo hará este miércoles.

Arezo pretende quedarse al menos un año más en Peñarol, pero su préstamo desde Gremio de Porto Alegre no es tan sencillo de renovar.

Como informó Referí cuando el delantero regresó a los carboneros en julio pasado , el club abonó 300.000 euros ( US$ 354.000 ) para tener al goleador hasta el final de la pasada temporada y tenía la opción de quedarse con el 60% de la ficha a cambio de US$ 4.500.000 .

Los derechos económicos del jugador pertenecen a Gremio y a River Plate, que sigue conservando un porcentaje de la operación que cerró con Granada en 2022.

El trabajo de Ruglio para que pueda seguir Arezo en Peñarol

Ignacio Ruglio, el presidente de Peñarol, trabaja para que Matías Arezo pueda continuar en el club, según informó una fuente del club a Referí.

En ese contexto, venía teniendo diálogo con dirigentes del club gaúcho para tratar de contar con un nuevo préstamo de aproximadamente US$ 400.000, pero los brasileños pretenden que Peñarol compre parte de su ficha y esto complica todo o no lo hace tan sencillo.

Más allá de ello, de su deseo de permanecer en Peñarol y del guiño que hizo en las últimas horas con una fotografía con una camiseta de básquetbol de los carboneros, también está la opinión del técnico Diego Aguirre.

20251019 Matías Arezo Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/Focouy Matías Arezo Foto: Dante Fernández/Focouy

Para el DT mirasol, a quien le habían comunicado que era muy factible que se fuera Leonardo Fernández en este período de pases, las primeras opciones para la ofensiva fueron los ya contratados Abel Hernández y Facundo Batista.

Pero como informó Referí, si vendían al número 10 al exterior, quería sí o sí que Arezo continuara en el club y también lo quiere el propio Ruglio.

Debido a ello, en los últimos días, el presidente de Peñarol retomó las charlas con los dirigentes de Gremio y según la fuente consultada, "es muy probable" que el goleador pueda firmar otro contrato con los carboneros en los próximos días y se sume nuevamente al plantel de Diego Aguirre de cara a la temporada venidera.