En silencio, Ignacio Ruglio trabaja a destajo y se acerca un nuevo acuerdo para que Matías Arezo siga en Peñarol
El goleador aurinegro pretende continuar y el presidente sigue negociando su continuidad
6 de enero 2026 - 17:55hs
Matías Arezo en Peñarol
Peñarol comenzó este martes a la hora 17.30 la pretemporada 2026 en Los Aromos, pensando en un año en el que tiene la obligación sí o sí de ganar la Liga AUF Uruguaya luego de haberla perdido con Nacional, su eterno rival tras dos finales. Mientras tanto, su presidente Ignacio Ruglio, trabaja en silencio para llegar a un acuerdo con Gremio para que siga Matías Arezo en el club.
Los derechos económicos del jugador pertenecen a Gremio y a River Plate, que sigue conservando un porcentaje de la operación que cerró con Granada en 2022.
El trabajo de Ruglio para que pueda seguir Arezo en Peñarol
Ignacio Ruglio, el presidente de Peñarol, trabaja para que Matías Arezo pueda continuar en el club, según informó una fuente del club a Referí.
En ese contexto, venía teniendo diálogo con dirigentes del club gaúcho para tratar de contar con un nuevo préstamo de aproximadamente US$ 400.000, pero los brasileños pretenden que Peñarol compre parte de su ficha y esto complica todo o no lo hace tan sencillo.
Para el DT mirasol, a quien le habían comunicado que era muy factible que se fuera Leonardo Fernández en este período de pases, las primeras opciones para la ofensiva fueron los ya contratados Abel Hernández y Facundo Batista.
Debido a ello, en los últimos días, el presidente de Peñarol retomó las charlas con los dirigentes de Gremio y según la fuente consultada, "es muy probable" que el goleador pueda firmar otro contrato con los carboneros en los próximos días y se sume nuevamente al plantel de Diego Aguirre de cara a la temporada venidera.