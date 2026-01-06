Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La decisión del Consejo de Liga sobre las sanciones que arrastran para 2026: cuándo cumplirá Washington Aguerre los dos partidos de suspensión con Peñarol

El arquero, quien regresó al club luego de un año jugando en Colombia, es uno de los puntales del plantel de Diego Aguirre

6 de enero 2026 - 15:03hs
Washington Aguerre, arquero de Peñarol

Washington Aguerre, arquero de Peñarol

Peñarol vuelve este martes desde la hora 17.30 a los entrenamientos en Los Aromos pensando en lo que será la pretemporada 2026 en un año en el que deberá ir sí o sí al menos por la Liga AUF Uruguaya que perdió el año pasado a manos de su archirrival, Nacional. Una de sus altas, Washington Aguerre, arrastra dos partidos de suspensión y el Consejo de Liga de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), decidió que no puede cumplirlos en la Copa de la Liga.

Sin embargo, el Consejo de Liga de la AUF decidió que eso no será así.

Diego Aguirre y Flavio Perchman
Diego Aguirre vs Flavio Perchman en su segunda temporada: la delgada línea de la consolidación o de la debacle

Donald Sims y Gastón Semiglia en la final de la LUB entre Nacional y Aguada
¿Cómo se podrá ver la Liga Uruguaya de Básquetbol a través de Antel TV desde enero?

Los partidos que se perderá Aguerre

Washington Aguerre no podrá jugar entonces dos encuentros importantes con Peñarol.

El Consejo de Liga de la AUF decidió este lunes a la noche que la Copa de la Liga que comienza el sábado, tendrá carácter amistoso, obligatorio, pero no oficial, según informó una fuente a Referí.

En ese contexto, se votó también que no se podrán redimir sanciones anteriores, lo que corre para Aguerre y para Javier Méndez de Peñarol, y para los futbolistas de todos los equipos que arrastren sanciones para 2026.

De esa manera, el flamante arquero de Peñarol, quien vuelve al club, se perderá la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional -al igual que el zaguero Méndez- y el primer encuentro del Torneo Apertura.

Cabe resaltar a su vez, que Washington Aguerre tampoco está habilitado para disputar los dos primeros partidos de Peñarol en la próxima Copa Libertadores, ya que se encuentra suspendido por haber sido expulsado en la semifinal ante Botafogo jugada en el Estadio Centenario en 2024.

