La decisión del Consejo de Liga sobre las sanciones que arrastran para 2026: cuándo cumplirá Washington Aguerre los dos partidos de suspensión con Peñarol

Peñarol vuelve este martes desde la hora 17.30 a los entrenamientos en Los Aromos pensando en lo que será la pretemporada 2026 en un año en el que deberá ir sí o sí al menos por la Liga AUF Uruguaya que perdió el año pasado a manos de su archirrival, Nacional. Una de sus altas, Washington Aguerre, arrastra dos partidos de suspensión y el Consejo de Liga de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), decidió que no puede cumplirlos en la Copa de la Liga.
Sin embargo, el Consejo de Liga de la AUF decidió que eso no será así.
Los partidos que se perderá Aguerre
Washington Aguerre no podrá jugar entonces dos encuentros importantes con Peñarol.
El Consejo de Liga de la AUF decidió este lunes a la noche que la Copa de la Liga que comienza el sábado, tendrá carácter amistoso, obligatorio, pero no oficial, según informó una fuente a Referí.
En ese contexto, se votó también que no se podrán redimir sanciones anteriores, lo que corre para Aguerre y para Javier Méndez de Peñarol, y para los futbolistas de todos los equipos que arrastren sanciones para 2026.
De esa manera, el flamante arquero de Peñarol, quien vuelve al club, se perderá la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional -al igual que el zaguero Méndez- y el primer encuentro del Torneo Apertura.
Cabe resaltar a su vez, que Washington Aguerre tampoco está habilitado para disputar los dos primeros partidos de Peñarol en la próxima Copa Libertadores, ya que se encuentra suspendido por haber sido expulsado en la semifinal ante Botafogo jugada en el Estadio Centenario en 2024.