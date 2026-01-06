Diego Aguirre vs Flavio Perchman en su segunda temporada: la delgada línea de la consolidación o de la debacle

Con el inicio de 2026 , el fútbol uruguayo lanzó la segunda temporada de "Flavio Perchman vs Diego Aguirre" , que se presenta bajo el título: la delgada línea de la consolidación o de la debacle .

De movida, el vicepresidente de Nacional sacó ventajas . Estableció un nuevo modelo de gestión y comienza a recoger rápidamente sus frutos. El entrenador de Peñarol sufrió por decisiones ajenas en 2025 e intenta restablecer su impronta desde este martes en Los Aromos.

Acompañame en esta primera edición de Entre líneas del año y te cuento detalles de las movidas de Perchman y de Aguirre.

El fútbol comenzó 2026 con roles invertidos a lo que ocurrió un año atrás. A esta altura de 2025 , el presidente Ignacio Ruglio había sacudido el mercado con una histórica y millonaria inversión para comprar la ficha de Leonardo Fernández y una mayoría sostenía que los aurinegros había ganado el mercado de pases .

En enero 2026, el mercado de pases es de Nacional y de la billetera de los tricolores, que ya le ganaron dos jugadores a Peñarol y reforzaron un plantel que mantiene el 90% del equipo campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Además, el vicepresidente Flavio Perchman terminó de dar forma al modelo de gestión futbolística que quiere para el club, con el que generó una transformación.

Maxi Silvera y Flavio Perchman Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

Del otro lado y en año electoral (que nunca es menor), el entrenador Diego Aguirre intenta volver a reestablecer su impronta en el club, que en enero del año pasado se vio avasallada por la decisión el presidente de firmar el pase de Leo Fernández, que condicionó el resto del plan para el mercado de pases de comienzos de año y de toda la temporada.

Así comenzó 2026 para Nacional y para Peñarol, con el gran desafío de transitar la delgada línea de la consolidación o la debacle, en el fútbol que plantea un mano a mano entre los grandes, que no sabe de términos medios.

El manual de Flavio Perchman y el peso de la billetera

Perchman le sacó a Maxi Silvera a Peñarol por dinero, después que el presidente Ruglio le había prometido un aumento al delantero (que fue reconocido públicamente) y que nunca le cumplió, según el futbolista. El resultado: en diciembre, cuando quedó libre de los aurinegros, Nacional se lo llevó para Los Céspedes, donde ya empezó la pretemporada.

Más que la viveza de Perchman, o la suerte que tantas veces le acompaña al vicepresidente albo, en este caso estuvo la omisión de Peñarol con el jugador de 28 años, quien se encuentra en su pico de rendimiento.

A los efectos del duelo para la tribuna, ese pase fue el 1-0 de Nacional a Peñarol en el mercado de enero.

Poco después Nacional también le ganó a Baltasar Barcia a Peñarol, esta vez con un alto peso de la billetera (aumentó US$ 100.000, de US$ 600.000 a US$ 700.000 el ofrecimiento a Independiente para quedarse con la ficha) y con la capacidad de Perchman para asegurar el pase cuando, en plena disputa, jugó el comodín: dijo que el volante era fanático de Nacional. Y asunto cerrado.

20260104 Baltasar Barcia fue presentado en Nacional Baltasar Barcia fue presentado en Nacional

¿Cómo está el mercado de pases? Nacional 2-0 Peñarol, en ese duelo que tiene tan poco valor en la cancha pero que alimenta la tribuna y las redes con singular exposición, y genera una disputa entre los hinchas.

Nada asegura que ganarle jugadores a su rival le otorgará el éxito al final de la temporada. Lo que empieza a blindar el proyecto de fútbol de Nacional es el modelo de Perchman que avanza, en su segundo año, con estas características:

contratar a largo plazo (firma la mayoría de los nuevos contratos a tres años) y la muestra más clara es que 17 de los 21 futbolistas que jugaron las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 continúan en el club ;

(firma la mayoría de los nuevos contratos a tres años) y la muestra más clara es que que jugaron las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 ; comprar porcentajes de fichas de jugadores menores a 26 años con posibilidades de reventa;

de jugadores menores a 26 años con posibilidades de reventa; no firmar en los contratos cláusulas de salida para mitad de temporada (julio-agosto); los futbolistas solamente se pueden ir en enero o en cualquier momento si deja el pase un ingreso millonario;

(julio-agosto); los futbolistas solamente se pueden ir en enero o en cualquier momento si deja el pase un ingreso millonario; los juveniles también tienen que firmar por tres años , en caso contrario no juegan en Primera;

también tienen que firmar por , en caso contrario no juegan en Primera; apuntar al mercado colombiano como apuesta para contratar promesas o jugadores que están listos para dar un salto;

Entonces, lo que está ocurriendo es que Nacional se está acercando al escenario ideal para soñar con el bicampeonato en la Liga AUF Uruguaya: mantiene el 90% del equipo del año pasado, ya lo reforzó y espera al volante César Araújo para completar un plantel con aspiraciones de retener el título a nivel local y avanzar de ronda y pelear los mata-mata de la Copa Libertadores.

Para entender el mercado de pases de Nacional en nombres:

Compró el 50% restante de la ficha de Julián Millán , que aún no le pertenecía, ahora tiene el 100% y extendió por tres años el contrato al mejor defensa de la temporada 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí.

, que aún no le pertenecía, ahora tiene el 100% y extendió por tres años el contrato al mejor defensa de la temporada 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí. Ya vendió a Lucas Villalba al fútbol brasileño y Nacional comienza a recaudar los US$ 7.000.000 que necesita ingresar en el año por transferencias de jugadores para equilibrar su plan económico para este 2026.

El plantel comenzó la pretemporada el sábado 3 de enero y ya trabaja en cancha con Jadson Viera.

El Nacional que cerró la temporada 2025 (pelotazos largos, puro corazón y poco fútbol) no tendrá nada ver con la versión refinada del entrenador, que prepara a sus equipos con salida desde el fondo, transiciones rápidas y presión alta.

Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón 4

El equipo campeón de 2025 solo tiene una baja, en el lateral izquierdo, que ocupará el colombiano Juan Pablo Patiño desde ahora; el resto del equipo se mantiene y está reforzado.

Arco: Mejía, Ignacio Suárez .

. Laterales: Ancheta, Nicolás Rodríguez, Patiño . Busca otro marcador de punta (Perchman anunció que llegará Juan de Dios Pintado).

. Busca otro marcador de punta (Perchman anunció que llegará Juan de Dios Pintado). Zagueros: Coates, Millán, Calione . Está buscando un cuarto zaguero.

. Está buscando un cuarto zaguero. Volantes: Lucas Rodríguez, Boggio, el colombiano Jhon Guzmán, Oliva (tiene contrato hasta diciembre y cláusula de salida en enero, por tanto todo apunta a que podrá emigrar, pero si no recibe un mejor ofrecimiento también podrá quedarse) y Agustín Vera . Perchman quiere a César Araújo (esta semana habrá una reunión para definir si llega o no).

(tiene contrato hasta diciembre y cláusula de salida en enero, por tanto todo apunta a que podrá emigrar, pero si no recibe un mejor ofrecimiento también podrá quedarse) y . Perchman quiere a (esta semana habrá una reunión para definir si llega o no). Extremos: Juan Cruz de los Santos, Mereles, Baltasar Barcia, Verón Luppi y en marzo sumará a Arady (se recupera de una intervención quirúrgica).

(se recupera de una intervención quirúrgica). Delanteros: Maxi Gómez, Diente López, Maxi Silvera, Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro y Ebere (Nacional ya lo anunció pero el jugador dice que aún no llegaron a un acuerdo económico).

En ese escenario, Perchman armó un plantel que le otorga las credenciales como candidato para retener el título.

Además, el entrenador trabaja con los juveniles más destacados y entre ellos hay dos nombres que miran con atención: Román Clematte y Luciano Rodríguez. Aquí, un perfil de cada uno de los 10 juveniles que Jadson Viera sumó como invitados para la pretemporada.

Otros elementos claves y que le dan paz a Nacional:

es el vigente campeón (es un colchón frente a la derrota);

(es un colchón frente a la derrota); superó la crisis política tras la dura campaña electoral de noviembre-diciembre 2024 y los coletazos que tuvo en el primer semestre de 2025;

tras la dura campaña electoral de noviembre-diciembre 2024 y los coletazos que tuvo en el primer semestre de 2025; las lecciones que recibió Perchman , quien aprendió que no puede hablar sin límites, sino que en ocasiones tiene que utilizar un filtro;

, quien aprendió que no puede hablar sin límites, sino que en ocasiones tiene que utilizar un filtro; tiene un entrenador que demostró un carácter especial: Jadson Viera.

Diego Aguirre intenta recomponer su impronta en Peñarol y se asegura al mejor refuerzo del mercado de pases

El fenómeno de Aguirre está ligado a una historia ganadora de Peñarol. Sin embargo, la temporada 2025 le dio una cachetada, después de la decisión que adoptó el presidente Ruglio con la compra de la ficha de Leo Fernández, con la que condicionó el plan del DT para el resto del año. El entrenador se quedó sin presupuesto y el plantel le quedó corto, en medio de la incomodidad que generó la mala suerte de tantas lesiones y bajas.

En enero de hace un año, con el 10 pasó un tsunami por Peñarol. El resto es historia conocida: le pusieron tanto peso a la mochila de Leo Fernández que nada salió bien y quedó condicionado todo el plan de la Fiera.

En ese escenario y al comienzo de una nueva temporada (la tercera comenzando en enero y el cuarto año en el club), Aguirre intenta restablecer su impronta con un plantel más equilibrado.

La mejor noticia que recibió el entrenador fue que Leo Fernández seguirá en Los Aromos y el 10 se transforma en el mejor refuerzo para la temporada 2026.

20251116 Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Ignacio Mereola/FocoUy

¿Cómo se entiende que el año pasado fue un ancla y 12 meses después es el mejor refuerzo? Lo que ocurre es que Peñarol se gastó todo su presupuesto en el 10 y armó un equipo desbalanceado, en tanto en enero 2026, Leo Fernández ingresa con menos expectativas y con ganas de revancha, al tiempo que Aguirre tiene otras opciones de contratación.

Además, Peñarol se empieza a sincerar en los salarios y aquellos que llegaban a Los Aromos con la idea de ganar un salario proporcional al nivel de Leo Fernández, entenderán que fue una excepción que no se volverá a repetir.

Allí es donde empieza a tallar la figura de Aguirre para volver a poner a Peñarol en el nivel terrenal del fútbol uruguayo.

Respecto a Leo Fernández: hasta mediados de diciembre, en Peñarol tenían una promesa de salida al exterior. En enero, Aguirre recibió la noticia que el 10 se queda y este martes inicia la pretemporada en Los Aromos.

Entonces, el Peñarol de 2026 se arma con la columna vertebral del año pasado:

Nahuel Herrera (que seguirá al menos hasta julio)

(que seguirá al menos hasta julio) Eric Remedi

Leo Fernández

Además, recupera al golero-hincha, Washington Aguerre , quien en 2024 había sido una de las grandes figuras, pero se fue libre del club, a jugar en Colombia, porque no le firmaron el acuerdo que un año después (diciembre 2025) le suscribieron.

, quien en 2024 había sido una de las grandes figuras, pero se fue libre del club, a jugar en Colombia, porque no le firmaron el acuerdo que un año después (diciembre 2025) le suscribieron. Vuelve Eduardo Darias (cuyo rendimiento después de un año, tras una operación, es un gran signo de interrogación) e incorporó al goleador y figura del fútbol uruguayo en 2025, Abel Hernández. El delantero fue elegido Mejor jugador del año en la encuesta Fútbolx100 de Referí.

Es muy claro que Aguirre debe realizar un trabajo profundo porque necesita reconstruir el equipo.

20251123 Diego Aguirre Peñarol Nacional primera final Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Gastón Britos / Focouy Diego Aguirre Foto: Gastón Britos / Focouy

Perdió el 70% del equipo titular de 2025 y solamente continúan nueve de los 21 futbolistas que jugaron las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional, lo que a simple vista plantea un problema. Sin embargo este escenario es para Aguirre una oportunidad de reconstrucción:

No es favorito;

Tiene en el inicio de enero un plantel menos calificado que Nacional;

Comienza la pretemporada este martes 6 de enero, cuatro días después que Nacional;

No tiene billetera para competir en el mercado;

Pero tiene la estrella de Aguirre, que, lejos de la ansiedad, observa el mercado y se toma algunos días más para reforzar a su equipo.

Peñarol Progreso campeonato clausura 2024. Washington Aguerre. Washington Aguerre en Peñarol Foto: Leonardo Carreño

Eso no quita que el plantel con el que inicia el año Peñarol se vea vacío:

Goleros: Aguerre, Sebastián Britos

Defensas: Nahuel Herrera, Gularte, Andrés Madruga, Matías González ,

, Laterales: Maxi Olivera, Lucas Hernández , el argentino Franco Escobar (lateral de 30 años que llegó para reforzar el plantel)

, el argentino (lateral de 30 años que llegó para reforzar el plantel) Volantes: Remedi, Trindade

Extremos: Brandon Álvarez, Mulhethaler, Umpiérrez,

Delanteros: Abel Hernández, Leo Fernández, llegó Batista

Muy vacío, y con un peso que hasta ahora no cargaba el entrenador, a quien los hinchas le aceptaron todo en 2025, pero no le tendrán la misma paciencia en 2026. Por esa razón, esta segunda temporada de Perchman vs Aguirre plantea la delgada línea de la consolidación o primera crisis para Nacional y reconstrucción o debacle para Peñarol, que también tendrá que sufrear las olas del año electoral, con todo lo que ello implica.