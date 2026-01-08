Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional confirmó su sexta alta para el 2026: Juan de Dios Pintado es nuevo jugador tricolor

"Uno más para el Decano. ¡Bienvenido al Campeón Uruguayo, Juan!", escribió Nacional en sus redes sociales

8 de enero 2026 - 12:01hs
Juan de Dios Pintado durante su etapa en Defensor Sporting

Federico Gutiérrez

El lateral derecho llega cedido por un año desde Gimnasia y Esgrima de La Plata, club en el que jugaba desde 2024, con una opción de compra de US$ 700.000.

El lateral jugó 35 de los 37 partidos que disputó Gimnasia en el 2025, casi todos ellos como titular. No convirtió goles, pero aportó tres asistencias y fue uno de los pilares del equipo que llegó a semifinales del Torneo Clausura, en el que quedó eliminado con su clásico Estudiantes.

Nueva alta para Nacional: Juan de Dios Pintado será nuevo jugador tricolor, confirmó Flavio Perchman

César Araujo y Lionel Messi
NACIONAL

Nacional tiene fuerte competencia por César Araújo: al menos cuatro clubes pesados de Brasil se interesaron por el volante en un período de pases que recién comienza

El pasado martes el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, había confirmado la contratación del lateral derecho en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

El exjugador de Defensor Sporting llega para reforzar el lateral derecho, en el que competirá con Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez. "Nos gusta tener distintas alternativas en el puesto", expresó Perchman.

La llegada de Pintado es la sexta que tiene el tricolor de cara al 2026. El lateral derecho se suma a las contrataciones de Maximiliano Silvera, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Jhon Durán y Agustín Vera.

