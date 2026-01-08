Nacional confirmó su sexta alta para el 2026: Juan de Dios Pintado es nuevo jugador tricolor

Nacional confirmó la contratación del lateral derecho Juan de Dios Pintado como nuevo jugador tricolor para la temporada 2026.

"Uno más para el Decano. ¡Bienvenido al Campeón Uruguayo, Juan!" , escribió Nacional en sus redes sociales.

El lateral derecho llega cedido por un año desde Gimnasia y Esgrima de La Plata, club en el que jugaba desde 2024, con una opción de compra de US$ 700.000.

El lateral jugó 35 de los 37 partidos que disputó Gimnasia en el 2025 , casi todos ellos como titular. No convirtió goles, pero aportó tres asistencias y fue uno de los pilares del equipo que llegó a semifinales del Torneo Clausura, en el que quedó eliminado con su clásico Estudiantes.

El pasado martes el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, había confirmado la contratación del lateral derecho en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

El exjugador de Defensor Sporting llega para reforzar el lateral derecho, en el que competirá con Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez. "Nos gusta tener distintas alternativas en el puesto", expresó Perchman.

La llegada de Pintado es la sexta que tiene el tricolor de cara al 2026. El lateral derecho se suma a las contrataciones de Maximiliano Silvera, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Jhon Durán y Agustín Vera.