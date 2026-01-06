Nueva alta para Nacional: Juan de Dios Pintado será nuevo jugador tricolor, confirmó Flavio Perchman

El lateral derecho Juan de Dios Pintado será nuevo jugador de Nacional desde este martes, según anunció el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman.
"Ya hay un acuerdo, en la tarde vamos a intercambiar papeles con la gente de Gimnasia. Va a venir un año a préstamo con una opción de compra", aseguró el vice tricolor en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.
Pintado, de 28 años, será la sexta alta confirmada del tricolor, que ya sumó a Maximiliano Silvera, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Jhon Durán y Agustín Vera.
El exjugador de Defensor Sporting llega para reforzar el lateral derecho, en el que competirá con Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez. "Nos gusta tener distintas alternativas en el puesto", expresó Perchman.
El dirigente albo declaró que esperan que Pintado llegue "esta noche" y que mañana comience los trabajos con el plantel tricolor, que comenzó a entrenar el 3 de enero.
El lateral jugó 35 de los 37 partidos que disputó Gimnasia en el 2025, casi todos ellos como titular. No convirtió goles, pero aportó tres asistencias y fue uno de los pilares del equipo que llegó a semifinales del Torneo Clausura, en el que quedó eliminado con su clásico Estudiantes.