Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nueva alta para Nacional: Juan de Dios Pintado será nuevo jugador tricolor, confirmó Flavio Perchman

"Ya hay un acuerdo, en la tarde vamos a intercambiar papeles con la gente de Gimnasia", expresó el vicepresidente de Nacional

6 de enero 2026 - 9:19hs
Juan de Dios Pintado en su etapa en Defensor Sporting

Juan de Dios Pintado en su etapa en Defensor Sporting

Leonardo Carreño

El lateral derecho Juan de Dios Pintado será nuevo jugador de Nacional desde este martes, según anunció el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman.

"Ya hay un acuerdo, en la tarde vamos a intercambiar papeles con la gente de Gimnasia. Va a venir un año a préstamo con una opción de compra", aseguró el vice tricolor en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

Pintado, de 28 años, será la sexta alta confirmada del tricolor, que ya sumó a Maximiliano Silvera, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Jhon Durán y Agustín Vera.

El exjugador de Defensor Sporting llega para reforzar el lateral derecho, en el que competirá con Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez. "Nos gusta tener distintas alternativas en el puesto", expresó Perchman.

Cristian Kike Olivera con la camiseta del Bahía
FIN DE LA NOVELA

Luego de que fallara su llegada a Nacional, Kike Olivera fue anunciado como nuevo jugador del Bahía de Brasil

Jadson Viera, entrenador de Nacional
NACIONAL

Boca Juniors, de Edinson Cavani, anunció un amistoso de verano ante Nacional; mirá la fecha y el novedoso lugar del partido

El dirigente albo declaró que esperan que Pintado llegue "esta noche" y que mañana comience los trabajos con el plantel tricolor, que comenzó a entrenar el 3 de enero.

El lateral jugó 35 de los 37 partidos que disputó Gimnasia en el 2025, casi todos ellos como titular. No convirtió goles, pero aportó tres asistencias y fue uno de los pilares del equipo que llegó a semifinales del Torneo Clausura, en el que quedó eliminado con su clásico Estudiantes.

Temas:

Nacional Juan de Dios Pintado Flavio Perchman Gimnasia y Esgrima La Plata

Seguí leyendo

Las más leídas

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Germán Sixto
PEÑAROL

Movida en juveniles: Peñarol se llevó a un histórico captador de Defensor Sporting, Germán Sixto, quien trabajó 15 años en los violetas

Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo
NACIONAL

El tercer arquero de Nacional que quedó libre tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y con un solo amistoso en el club; mirá los goleros tricolores en 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos