Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Boca Juniors, de Edinson Cavani, anunció un amistoso de verano ante Nacional; mirá la fecha y el novedoso lugar del partido

El club xeneize, que también está de pretemporada, confirmó el amistoso ante los tricolores este lunes

6 de enero 2026 - 8:01hs
Jadson Viera, entrenador de Nacional

Jadson Viera, entrenador de Nacional

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY
El Estadio Único de San Nicolás

El Estadio Único de San Nicolás

Nacional ya tiene en agenda su posible primer amistoso internacional de pretemporada ante Boca Juniros, el equipo de Edinson Cavani, que será otro encuentro de verano de los albos luego de su estreno en la nueva Copa de la Liga AUF.

Boca Juniors argentino disputará partidos amistosos ante Millonarios de Colombia el 14 de enero y ante Nacional el 18 de enero como parte de la preparación para la temporada 2026, según informaron este lunes a la agencia EFE fuentes del club xeneize.

Pero en Nacional aún no han dado 100% cerrado el partido, según indicaron desde el club este martes, ya que el equipo de Jadson Viera tendrá su primer partido de 2026 por la Copa de la Liga AUF ante Deportivo Maldonado el martes 13 de enero a las 21:30 horas en el Campus De Maldonado, y de avanzar jugaría la siguiente fase el sábado 17 de enero, un día antes de la fecha ante Boca.

El festejo de Edinson Cavani tras su gol ante Tigre en La Bombonera
El festejo de Edinson Cavani tras su gol ante Tigre en La Bombonera

El festejo de Edinson Cavani tras su gol ante Tigre en La Bombonera

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Nacional?

Según el club argentino de La Bombonera, el partido Boca Juniors vs Nacional se jugará el próximo domingo 18 de enero.

Nahuel Herrera habló del pase de Maxi Silvera de Peñarol a Nacional
FÚTBOL URUGUAYO

"Me dolió un poco": Nahuel Herrera habló del pase de Maximiliano Silvera de Peñarol a Nacional, dijo no estar de acuerdo y explicó por qué se dio la salida del delantero

Juan de Dios Pintado en su etapa en Defensor Sporting
NACIONAL

Nueva alta para Nacional: Juan de Dios Pintado será nuevo jugador tricolor, confirmó Flavio Perchman

El horario aún no ha sido confirmado.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs Nacional?

El partido será en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, por lo que los dirigidos por Jadson Viera tendrán su primera salida fuera del país.

Se trata de un escenario que se ha sumado a la actividad del fútbol argentino y donde recientemente Estudiantes de La Plata y Platense jugaron el Trofeo de Campeones 2025 de la AFA.

El Estadio Único de San Nicolás
El Estadio Único de San Nicolás

El Estadio Único de San Nicolás

Temas:

Nacional Boca Juniors jadson viera Edinson Cavani

Seguí leyendo

Las más leídas

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Germán Sixto
PEÑAROL

Movida en juveniles: Peñarol se llevó a un histórico captador de Defensor Sporting, Germán Sixto, quien trabajó 15 años en los violetas

Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo
NACIONAL

El tercer arquero de Nacional que quedó libre tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y con un solo amistoso en el club; mirá los goleros tricolores en 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos