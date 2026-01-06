Boca Juniors, de Edinson Cavani, anunció un amistoso de verano ante Nacional; mirá la fecha y el novedoso lugar del partido
El club xeneize, que también está de pretemporada, confirmó el amistoso ante los tricolores este lunes
6 de enero 2026 - 8:01hs
Jadson Viera, entrenador de Nacional
FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY
El Estadio Único de San Nicolás
Nacional ya tiene en agenda su posible primer amistoso internacional de pretemporada ante Boca Juniros, el equipo de Edinson Cavani, que será otro encuentro de verano de los albos luego de su estreno en la nueva Copa de la Liga AUF.
Boca Juniors argentino disputará partidos amistosos ante Millonarios de Colombia el 14 de enero y ante Nacional el 18 de enero como parte de la preparación para la temporada 2026, según informaron este lunes a la agencia EFE fuentes del club xeneize.
Pero en Nacional aún no han dado 100% cerrado el partido, según indicaron desde el club este martes, ya que el equipo de Jadson Viera tendrá su primer partido de 2026 por la Copa de la Liga AUF ante Deportivo Maldonado el martes 13 de enero a las 21:30 horas en el Campus De Maldonado, y de avanzar jugaría la siguiente fase el sábado 17 de enero, un día antes de la fecha ante Boca.
¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Nacional?
Según el club argentino de La Bombonera, el partido Boca Juniors vs Nacional se jugará el próximo domingo 18 de enero.