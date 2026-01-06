Luego de que fallara su llegada a Nacional, Kike Olivera fue anunciado como nuevo jugador del Bahía de Brasil

Tras su fallido pase a Nacional , Cristian Kike Olivera fue anunciado como nuevo fichaje del Bahía de Brasil este lunes por la noche.

El club brasileño, que en 2026 disputará la fase previa de la Copa Libertadores , contrató al delantero de la selección uruguaya por un préstamo de un año desde el Gremio , club dueño de su ficha, según marcó Bahía en un comunicado.

Olivera, de 23 años, fue uno de los principales objetivos de Nacional en el comienzo del mercado de pases . Antes de finalizar la Liga AUF Uruguaya , Olivera ya había dicho públicamente que conversaba con el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman , para llegar al club.

"Es un sueño que tengo por cumplir, siempre se lo dije a él, se lo dije a todo el mundo, vamos a ver qué pasa en este 2026", expresó en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

Perchman, por su parte, estaba confiado en que el pase se iba a realizar, y hasta llegó a decir "Olivera va a jugar en Nacional", pero a mediados de diciembre la situación cambió.

Debido a diferencias económicas entre los intereses de Gremio y la propuesta de Nacional, el pase cayó y finalmente el jugador recaló en el Bahía, a pesar de los esfuerzos del propio Olivera para llegar al tricolor.

"Gremio nos iba a mandar los papeles de tarde, y cuando se filtra la noticia, porque yo lo di como un hecho, y en Porto Alegre también salió, tres equipos brasileros (Bahía, Red Bull Bragantino y Cruzeiro) empezaron a mandar ofertas", explicó el vice de Nacional en una entrevista con Fix Radio.

Olivera jugó 37 partidos en Gremio durante el 2025, en los que anotó cinco goles y aportó dos asistencias. Se perdió 13 de los 38 partidos del Brasileirao por diferentes lesiones.