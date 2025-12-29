Kike Olivera no se entrega, no quiere irse de Gremio a Bahia y le pidió a los dirigentes brasileños que negocien con Nacional

El delantero de Gremio de Porto Alegre, Cristian Olivera, quien es más conocido como Kike Olivera , aún no tiene 100% su futuro definido y no se da por vencido, ya que pretende jugar sí o sí en la temporada 2026 en Nacional, club del cual es hincha y tiene amistad con su vicepresidente, Flavio Perchman.

Hace dos semanas, Referí informó que la llegada del futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a los tricolores se había caído.

La diferencia económica entre lo que ofrecía Nacional, lo que pretendía el futbolista, más lo que quería Gremio para liberarlo, fueron determinantes para que se diera por finalizada la negociación para que el extremo formara parte del plantel de Jadson Viera en 2026.

Como informó Referí, los tricolores pretendían que Kike Olivera llegara cedido al club por toda la próxima temporada, haciéndose cargo de su salario y con una opción de compra a fin de año.

El jugador se encuentra desde hace más de dos semanas en Uruguay y entrena en medio de sus vacaciones, tras un fin de año en el que no le fue de la mejor forma en Gremio, con lesiones y pocos minutos.

Kike Olivera quiere jugar en Nacional

En Gremio, que cuenta con una nueva directiva que asumió días atrás, buscan recuperar parte de la inversión que hicieron por Olivera, quien fue fichado en 2025 por US$ 4.5 millones, el pase más caro de la temporada, con un contrato hasta 2027.

Flavio Perchman había dicho: “Va a jugar en Nacional”, hace ya casi un mes, y daba por hecha la llegada de Kike Olivera al club .

Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central

Según informan desde Brasil, el delantero uruguayo no quiere aceptar un pase a Bahia que es el club que se interesó en su ficha y está dispuesto a comprarla.

"Kike Olivera intenta sensibilizar a la dirigencia de Gremio para abrir una negociación con Nacional. La solicitud fue hecha directamente a los dirigentes, que fueron informados de la preferencia del jugador por el club uruguayo. Inclusive, él adquirió recientemente un inmueble en las proximidades de la sede de Nacional", informaron en GoalTVBR.