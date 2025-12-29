A 12 años del accidente de Michael Schumacher no se sabe nada sobre su salud: "No creo que lo volvamos a ver", dijo un amigo
El piloto alemán recibió un fuerte golpe en la cabeza el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba
29 de diciembre 2025 - 17:20hs
Michael Schumacher
El 29 de diciembre de 2013, cuando esquiaba en Méribel, en los Alpes franceses, Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1 y siete veces campeón mundial, sufrió un terrible accidente que paralizó su vida y su carrera. Desde entonces y tras padecer un fuerte golpe en la cabeza, los detalles de la salud del piloto alemán se mantienen en estricto hermetismo a pedido de su esposa Corinna.
Fue operado en el hospital Universitario de Grenoble y dos días más tarde, el 2 de enero, su agente de comunicaciones, Sabine Kehm, dio por finalizados los partes médicos, ante las maliciosas versiones que empezaron a surgir.
Desde ese momento solo se produjo una actualización, en julio de 2014, que explicaba que Schumacher había salido del coma y era trasladado a Lausana. Unas semanas después regresó a la casa familiar, junto al lago Lemán, para ser atendido por un equipo especializado.
Este año, otro conocido del mundo de la Fórmula 1 como Richard Hopkins, exjefe de operaciones de Red Bull y mecánico de McLaren, se refirió sobre la salud del alemán.
"No creo que volvamos a ver a Michael", señaló Hopkins en una entrevista con SPORTbible, donde admitió sentirse "incómodo" cada vez que habla del tema, precisamente por la firme decisión de la familia de no difundir información. "Por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto", remarcó.
A 12 años de su accidente, la situación de Schumacher continúa incambiada y de su presente y su futuro, no se sabe prácticamente nada.