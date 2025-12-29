A 12 años del accidente de Michael Schumacher no se sabe nada sobre su salud: "No creo que lo volvamos a ver", dijo un amigo

El 29 de diciembre de 2013, cuando esquiaba en Méribel, en los Alpes franceses, Michael Schumacher , leyenda de la Fórmula 1 y siete veces campeón mundial, sufrió un terrible accidente que paralizó su vida y su carrera. Desde entonces y tras padecer un fuerte golpe en la cabeza, los detalles de la salud del piloto alemán se mantienen en estricto hermetismo a pedido de su esposa Corinna.

Fue operado en el hospital Universitario de Grenoble y dos días más tarde, el 2 de enero, su agente de comunicaciones, Sabine Kehm, dio por finalizados los partes médicos, ante las maliciosas versiones que empezaron a surgir.

Desde ese momento solo se produjo una actualización, en julio de 2014, que explicaba que Schumacher había salido del coma y era trasladado a Lausana. Unas semanas después regresó a la casa familiar, junto al lago Lemán, para ser atendido por un equipo especializado.

Después de 12 años, su estado de salud cambió muy poco, y no hay noticias sobre su actualidad.

La situación de Schumacher 12 años después del accidente

El sábado Michael Schumacher cumplirá 57 años. La familia , liderada por su esposa, optó por un hermetismo total, como se informó líneas arriba.

Desde el accidente, sólo hubo algunas pocas declaraciones de personas cercanas a Schumacher. Este año, por ejemplo, casi no hubo noticias sobre el expiloto.

El mundo del automovilismo se sorprendió en abril pasado cuando aseguraron que Schumacher había autografiado un casco por primera vez desde su accidente de esquí.

La noticia encendió la ilusión de sus seguidores.

stuani.webp Michael Schumacher y su esposa Corinna AFP

Este año, otro conocido del mundo de la Fórmula 1 como Richard Hopkins, exjefe de operaciones de Red Bull y mecánico de McLaren, se refirió sobre la salud del alemán.

"No creo que volvamos a ver a Michael", señaló Hopkins en una entrevista con SPORTbible, donde admitió sentirse "incómodo" cada vez que habla del tema, precisamente por la firme decisión de la familia de no difundir información. "Por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto", remarcó.

A 12 años de su accidente, la situación de Schumacher continúa incambiada y de su presente y su futuro, no se sabe prácticamente nada.