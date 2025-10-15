Una señal positiva sobre la salud de Michael Schumacher a casi 12 años de su accidente en esquí

Michael Schumacher y su estado de salud siguen siendo un gran enigma. Los datos sobre su condición sanitaria aparecen en cuentagotas y son pocos los protagonistas del deporte motor que se atreven a hablar del heptacampeón mundial de la Fórmula 1.

El absoluto hermetismo de su familia desde el accidente ocurrido en una pista de esquí en 2013 también contribuyó a la incertidumbre.

El periodista Stefan L’Hermitte, del diario deportivo francés L'Equipe, hizo algunas revelaciones sobre el estado del expiloto alemán, de 56 años.

Schumacher se encuentra monitoreado y asistido por un cuerpo de médicos en su casa de Mallorca en España.

La alentadora pista de la salud de Schumacher

"No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no lo hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor, las únicas noticias proceden de su entorno", dijo L’Hermitte.

El periodista francés se refirió a una noticia de hace unos meses: el casco de Jackie Stewart firmado en abril pasado por los 20 campeones mundiales vivos que fue subastado con fines benéficos.

stuani.webp Michael Schumacher y su esposa Corinna AFP

Allí estaba el sello del heptacampeón alemán. "¿Cómo se las arregló para firmarlo? ¿Su esposa le tomó la mano? No hay certeza, pero es la primera vez que tenemos una señal positiva de él, casi una señal de vida", sostuvo.

También se refirió a Schumacher el asesor deportivo del equipo Alpine, Flavio Briatore, uno de sus mentores.

"Si cierro los ojos lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama. Sin embargo, Corinna (la esposa de Schumacher) y yo hablamos a menudo", admitió.