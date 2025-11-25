La desoladora revelación de un amigo de Michael Schumacher sobre su actual estado de salud

Más de 11 años después del grave accidente de esquí que sufrió en 2013, el estado de salud de Michael Schumacher continúa envuelto en un hermetismo casi absoluto. La familia del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 mantiene una estricta reserva sobre su situación.

Más allá de esto, el silencio volvió a quedar expuesto tras las recientes declaraciones de Richard Hopkins , exintegrante de la categoría y allegado al entorno del alemán.

" No creo que volvamos a ver a Michael" , señaló Hopkins en una entrevista con SPORTbible, donde admitió sentirse "incómodo" cada vez que habla del tema, precisamente por la firme decisión de la familia de no difundir información. "Por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto", remarcó.

Como informo Referí, el 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió una caída mientras esquiaba en los Alpes franceses, lo que le provocó una severa lesión cerebral un año después de retirarse de la competición.

El expiloto pasó meses en coma inducido, inició un largo proceso de rehabilitación que alternó entre clínicas suizas y la vivienda familiar en Mallorca.

Desde entonces, las actualizaciones oficiales han sido nulas, y cualquier información sobre su evolución es tratada como un asunto estrictamente privado.

Hopkins reconoció que no recibe reportes directos sobre la salud del expiloto y apenas deslizó que Schumacher cuenta con un médico personal dedicado exclusivamente a él. Agregó además que el círculo de personas autorizadas a visitarlo es extremadamente reducido.

Según informó, ese grupo selecto lo integran Jean Todt (exdirector de Ferrari), Ross Brawn y Gerhard Berger, (expiloto y compañero de Schumacher).