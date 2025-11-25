Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Motor / AUTOMOVILISMO

La desoladora revelación de un amigo de Michael Schumacher sobre su actual estado de salud

El ganador por siete veces del Campeonato Mundial de Fórmula 1 sigue siendo noticia

25 de noviembre 2025 - 14:10hs
Michael Schumacher
Michael Schumacher

Más de 11 años después del grave accidente de esquí que sufrió en 2013, el estado de salud de Michael Schumacher continúa envuelto en un hermetismo casi absoluto. La familia del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 mantiene una estricta reserva sobre su situación.

Más allá de esto, el silencio volvió a quedar expuesto tras las recientes declaraciones de Richard Hopkins, exintegrante de la categoría y allegado al entorno del alemán.

"No creo que volvamos a ver a Michael", señaló Hopkins en una entrevista con SPORTbible, donde admitió sentirse "incómodo" cada vez que habla del tema, precisamente por la firme decisión de la familia de no difundir información. "Por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto", remarcó.

Diego García 
FÚTBOL

Peñarol le rescindirá inmediatamente el contrato a Diego García por la condena que recibió en Argentina por abuso sexual, previo a la segunda final ante Nacional

Javier Méndez y Lucas Villalba de Peñarol y Nacional
FÚTBOL

Además de la final del domingo por la Liga AUF Uruguaya, el importante partido que se perderán Javier Méndez y Lucas Villalba en Peñarol y Nacional

El expiloto pasó meses en coma inducido, inició un largo proceso de rehabilitación que alternó entre clínicas suizas y la vivienda familiar en Mallorca.

Desde entonces, las actualizaciones oficiales han sido nulas, y cualquier información sobre su evolución es tratada como un asunto estrictamente privado.

Hopkins reconoció que no recibe reportes directos sobre la salud del expiloto y apenas deslizó que Schumacher cuenta con un médico personal dedicado exclusivamente a él. Agregó además que el círculo de personas autorizadas a visitarlo es extremadamente reducido.

Según informó, ese grupo selecto lo integran Jean Todt (exdirector de Ferrari), Ross Brawn y Gerhard Berger, (expiloto y compañero de Schumacher).

Temas:

Michael Schumacher Fórmula 1 automovilismo

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

Reunión clave este martes: el futuro de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y la crisis con los jugadores en un momento de definiciones

Franco Fumero, Flavia Lanza, Santiago Clark y Déborah Rodríguez 
ATLETISMO

Con la presencia de Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez, Peñarol ganó la primera Copa Nacional de Clubes de Atletismo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos