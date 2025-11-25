Además de la final del domingo por la Liga AUF Uruguaya, el importante partido que se perderán Javier Méndez y Lucas Villalba en Peñarol y Nacional

Javier Méndez de Peñarol y Lucas Villalba de Nacional, fueron los dos futbolistas expulsados en el clásico que ambos clubes grandes igualaron 2-2 el pasado domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya , por lo que se perderán no solo la final del domingo 30 de este mes que define el título, sino también la de la Supercopa Uruguaya 2026 a jugarse en enero próximo.

El zaguero de los aurinegros recibió la roja por un tremendo patadón sobre Maximiliano Gómez poco después de su inicio y cuando aún faltaban más de 15 minutos para el final del encuentro.

Por su parte, Lucas Villalba vio la amonestación sobre los minutos de adición y con eso, había recibido su quinta amarilla y ya quedaba suspendido para la final del domingo, pero al término del partido, tuvo un intercambio con futbolistas aurinegros y el juez Javier Burgos lo expulsó.

Como informó Referí el pasado martes, se jugarán tres clásicos seguidos de manera oficial, uno de ellos, ya disputado el pasado domingo.

¿Por qué sucederá esto? Debido a que se enfrentarán en la final de la Supercopa Uruguaya 2026 que abrirá el año que viene oficialmente.

El reglamento de la misma indica que deben enfrentarse el campeón del Torneo Intermedio con el de la Liga AUF Uruguaya.

Peñarol obtuvo el primero de esos títulos, y si vuelve a ganar ahora la liga, el reglamento contempla que su rival será el equipo que jugó la final del Intermedio, y allí aparece Nacional.

En tanto, si el ganador de la Liga AUF Uruguaya es el tricolor, se cumple que el campeón de la misma, enfrente al del Torneo Intermedio que es Peñarol.

Por lo tanto, habrá un tercer clásico oficial seguido entre ambos, luego de que se defina este título de liga.

Javier Mendez fue expulsado por juego brusco, desobediencias e injurias, tras insultar a Javier Burgos cuando se retiraba de la cancha. Como informó Referí, su fallo se instruye y puede recibir como mínimo, tres partidos de suspensión.

Por su parte, Lucas Villalba, fue expulsado por desobediencias e injurias y le dieron dos encuentros fuera de las canchas.

Méndez se perderá la final de la Liga AUF Uruguaya, la de la Supercopa Uruguaya 2026 y algún partido más de la próxima liga, en tanto que Villalba las próximas dos finales.