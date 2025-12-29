Nacional le lleva a San Cono la copa de campeón de la Liga AUF Uruguaya y una camiseta muy especial

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía Foto: Gastón Britos/Focouy

Directivos de Nacional, con el vicepresidente Flavio Perchman a la cabeza, viajan este lunes a Florida para continuar con las celebraciones del título de la Liga AUF Uruguaya y para cumplir una promesa a San Cono, el santo local que días atrás tuvo la visita del DT albo Jadson Viera.

Se convoca a los hinchas para que asistan a la sede de Nacional de Florida (calle José Enrique Rodó entre Aparicio Saravia y Coralio Lacosta), que también fue campeón este año en su departamento, a la hora 20:00, para luego trasladarse a la capilla de San Cono, ubicada a media cuadra.

Junto a Perchman, asistirá el directivo Federico Britos y Víctor Mora, presidente de la Comisión del Interior del club tricolor, y se espera la presencia de cónsules del club en el interior.

Además de llevar la copa de la Liga AUF Uruguaya, está previsto que Nacional le dejé a San Cono una camiseta con el número 3 de Juan Izquierdo firmada por todo el plantel, según informó CW33 La Nueva Radio Florida.

El encuentro tendrá un cierre con fuegos artificiales y otras actividades para los hinchas tricolores.