Nacional le lleva a San Cono la copa de campeón de la Liga AUF Uruguaya y una camiseta muy especial

Los hinchas de Nacional tendrán una celebración especial en Florida, con presencia de directivos y la copa de la Liga AUF Uruguaya

29 de diciembre 2025 - 16:16hs
Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía

Foto: Gastón Britos/Focouy

Se convoca a los hinchas para que asistan a la sede de Nacional de Florida (calle José Enrique Rodó entre Aparicio Saravia y Coralio Lacosta), que también fue campeón este año en su departamento, a la hora 20:00, para luego trasladarse a la capilla de San Cono, ubicada a media cuadra.

Junto a Perchman, asistirá el directivo Federico Britos y Víctor Mora, presidente de la Comisión del Interior del club tricolor, y se espera la presencia de cónsules del club en el interior.

Además de llevar la copa de la Liga AUF Uruguaya, está previsto que Nacional le dejé a San Cono una camiseta con el número 3 de Juan Izquierdo firmada por todo el plantel, según informó CW33 La Nueva Radio Florida.

El encuentro tendrá un cierre con fuegos artificiales y otras actividades para los hinchas tricolores.

Nacional San Cono Liga AUF Uruguaya Flavio Perchman Florida

