Nacional oficializó este domingo que Sebastián Coates no se retira del fútbol: "Hay capitán para rato"

Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya

Nacional oficializó este domingo que Sebastián Coates , el líder del grupo tricolor que obtuvo la Liga AUF Uruguaya 2026, no se retira del fútbol, una de las posibilidades que el propio futbolista había manejado con su círculo íntimo, y que continuará en los tricolores.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Coates fue el pase más caro de la historia desde el fútbol uruguayo al exterior en aquel 2011 cuando fue transferido a Liverpool de Inglaterra en el que jugaba Luis Suárez.

En ese entonces, su ficha costó € 12 millones, unos US$ 16.500.000 de aquella época.

La vibrante arenga del capitán Sebastián Coates en las finales ante Peñarol

La vibrante arenga del capitán Sebastián Coates en las finales ante Peñarol

En junio de 2022, la transferencia de Agustín Álvarez Martínez desde Peñarol a Sassuolo de Italia, superó a la de Coates.

FÚTBOL Las sentidas palabras de Ignacio Sosa en su despedida de Peñarol tras fichar con Red Bull Bragantino de Brasil

PEÑAROL Ya no hay vuelta atrás: se confirmó que Abel Hernández jugará en Peñarol en la temporada 2026

Entonces, se hizo por € 12 millones más el 20% de la plusvalía (la diferencia que haya entre esta transferencia y una hipotética futura venta) para los aurinegros,

La confirmación de Nacional

Los hinchas y socios de Nacional tuvieron una muy buena noticia este domingo.

El club tricolor confirmó que Sebastián Coates no se retirará del fútbol y continuará en el club.

"Hay capitán para rato", informaron desde Nacional en su cuenta de X (ex Twitter).

Cabe recordar que en sus pasajes por los tricolores, Sebastián Coates ganó cuatro veces el Campeonato Uruguayo: en 2008-09, 2010-11, 2011-12 y en 2025, cuando pasó a llamarse Liga AUF Uruguaya.

Aquí se puede ver el posteo de Nacional: