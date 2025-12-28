Nacional oficializó este domingo que Sebastián Coates no se retira del fútbol: "Hay capitán para rato"
El futbolista continuará al menos un año más jugando en el club de sus amores
28 de diciembre 2025 - 11:40hs
Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya
Nacional
Nacional oficializó este domingo que Sebastián Coates, el líder del grupo tricolor que obtuvo la Liga AUF Uruguaya 2026, no se retira del fútbol, una de las posibilidades que el propio futbolista había manejado con su círculo íntimo, y que continuará en los tricolores.