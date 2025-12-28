Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional oficializó este domingo que Sebastián Coates no se retira del fútbol: "Hay capitán para rato"

El futbolista continuará al menos un año más jugando en el club de sus amores

28 de diciembre 2025 - 11:40hs
Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya

Nacional

Nacional oficializó este domingo que Sebastián Coates, el líder del grupo tricolor que obtuvo la Liga AUF Uruguaya 2026, no se retira del fútbol, una de las posibilidades que el propio futbolista había manejado con su círculo íntimo, y que continuará en los tricolores.

La vibrante arenga del capitán Sebastián Coates en las finales ante Peñarol
La confirmación de Nacional

Los hinchas y socios de Nacional tuvieron una muy buena noticia este domingo.

El club tricolor confirmó que Sebastián Coates no se retirará del fútbol y continuará en el club.

"Hay capitán para rato", informaron desde Nacional en su cuenta de X (ex Twitter).

Cabe recordar que en sus pasajes por los tricolores, Sebastián Coates ganó cuatro veces el Campeonato Uruguayo: en 2008-09, 2010-11, 2011-12 y en 2025, cuando pasó a llamarse Liga AUF Uruguaya.

Aquí se puede ver el posteo de Nacional:

