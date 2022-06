Se cerró el pase del Canario Álvarez a Sassuolo y es el más caro en la historia del fútbol uruguayo

El pase de Agustín "Canario" Álvarez Martínez de Peñarol a Sassuolo de Italia se cerró en la tarde de este viernes sobre la hora 16, luego de algunas idas y vueltas que hubo a último momento y según reveló un dirigente del club a Referí, el traspaso se hizo por un monto superior al que se iba a hacer, y es por € 12 millones más el 20% de la plusvalía para los aurinegros, transformándose de esa manera en el más caro de la historia que se realiza en el fútbol uruguayo.

A este monto hay que descontarle el porcentaje que recibirá el futbolista (que es un 20%), más el del representante y también el del comisionista.

Vale recordar que los aurinegros lo habían blindado cuando en abril de 2021 cuando Peñarol le extendió su contrato por tres años con una cláusula de rescisión récord de US$ 20 millones.

Peñarol no quiso transferir al futbolista a fines de enero pasado a Fiorentina por un monto de € 12,5 millones con el tipo de cambio del dólar de entonces, equivalía a US$ 13 millones con bonos. Lo que pretendía Peñarol eran US$ 17 millones y quedarse con un 20%, pero hubo diferencias al respecto.

El club italiano entonces no quería ceder ese 20% y no se bajaba del 10%, por lo que finalmente no se llevó a cabo la operación.

Leonardo Carreño

En un partido que no pudo jugar, se puso a hablar con Gabriel Cedrés

Desde allí en adelante, el Canario bajó notoriamente su nivel de juego en Peñarol.

Disputó 20 partidos, 14 por el Torneo Apertura y seis por la Copa Libertadores de América, y solo convirtió un tanto.

Cabe recordar que en 2021 no solo había sido el goleador del equipo con 31 anotaciones en toda la temporada, sino que además, fue el máximo artillero de la Copa Sudamericana con 10 tantos.

Ese buen desempeñó llevó a que el entonces técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, lo llevara a la selección y lo hiciera debutar como titular ante Bolivia en el Estadio Campeón del Siglo por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

AFP

El Canario convirtió un gol en su debut con la selección

El Canario cumplió y lo hizo convirtiendo uno de los goles en la victoria por 4-2.

Su flojo desempeño también repercutió el el rendimiento de Peñarol que tuvo cinco meses muy pobres en lo futbolístico.

Además, tuvo una sequía de 1.262 minutos sin poder convertir un gol, que alcanzó los 18 partidos sin gritar un gol propio.

Leonardo Carreño

La bronca del Canario por su sequía goleadora

Todo esto hacía pronosticar que el futbolista podía haberse devaluado en lo que es su valor de traspaso, respecto a lo que era a fines de enero -cuando lo quería Fiorentina- y lo que terminó siendo a principios de este mes de junio cuando culminó un Apertura para el olvido, tanto para él, como para el equipo.

Finalmente y por el negocio al cual accedió este viernes Peñarol, eso no fue así.

El pase a Sassuolo

En las últimas horas hubo muchas reuniones, marchas y contramarchas, según informó este viernes un dirigente mirasol a Referí.

El futbolista tiene a Edgardo Lasalvia como su representante, pero también tomó parte de la negociación Daniel Delgado.

Es que, por lo que explican, no es que Sassuolo se fijó en él, sino que hubo un trabajo detrás para que los dirigentes y el técnico de este club, lo conocieran mejor.

Peñarol percibirá por Álvarez Martínez € 12 millones más el 20% de la plusvalía, es decir € 1 millón más de lo que se había ofertado en un principio, y le queda ese porcentaje por el que tanto había luchado con Fiorentina a fines de enero pasado.

@OficialCAP

Besando la copa del título uruguayo junto a su compinche, Facundo Torres

El pase se pagará en cuatro cuotas a lo largo de tres años, según aseguró la fuente aurinegra.

Peñarol recibirá € 8 millones, lo que equivale a unos US$ 8.360.000 libres, sin contar ese 20% de la plusvalía.

El pase lo terminará de cobrar en su totalidad en 2025.

De esta forma, el pase del Canario Álvarez igualó el monto de la venta de Sebastián Coates a Liverpool de Inglaterra, pero en este caso, Peñarol, a diferencia de lo que sucedió entonces con Nacional, vendió el 80% del mismo, por lo que debido a eso, es el futbolista que se transfirió por un monto más caro desde el fútbol uruguayo al exterior.

Se debe explicar que Darwin Núñez fue transferido a Almería en cuando lo transfirió a Almería de España en agosto de 2019 en una cifra de € 8.000.000. Luego, terminó de desprenderse de porcentajes que le quedaban cuando en setiembre de 2020 pasó a Benfica, Peñarol recibió otros € 5.000.000. Y si ahora lo transfiere e Liverpool, aún tiene un 3% más. Los ingleses ofrecieron € 100 millones por él, por lo que los aurinegros percibirán en caso de que se venda en ese monto, € 3.000.000.

Diego Battiste

Álvarrez Martínez y Ceppelini trataron de formar una dupla goleadora, pero no se dio

En total, la de Núñez será la transferencia que más dinero le deje a Peñarol, en total, € 16.000.000, pero cuando se transfirió desde el fútbol uruguayo se hizo en € 8.000.000, por lo que el pase del Canario se hace por € 4.000.000 más, y habrá que ver en un futuro si con ese 20% de la plusvalía logra superar o no todo lo que cobró y va a cobrar ahora cuando sea vendido Núñez.

El delantero partirá seguramente entre este fin de semana y los primeros días de la semana entrante a Italia para firmar contrato con el que será su nuevo club.

Estos son los pases más caros desde el fútbol uruguayo al exterior: