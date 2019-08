Se concretó el pase de Darwin Núñez: ¿cuánto le deja a Peñarol?

El pase de Darwin Núñez a Almería de la Segunda división española se concretó en la jornada de este sábado en España según informó un dirigente del club aurinegro a Referí.

La totalidad del pase se hace en un monto bruto de € 8.000.000 (unos US$ 8,9 millones) de los cuales le quedarán libres a los mirasoles € 5.500.000 (unos US$ 6,1 millones a valores de hoy).

No obstante, según reveló esta misma fuente, Peñarol percibirá en principio € 4.000.000 (unos US$ 4,4 millones) en tres cuotas: la primera en los próximos días por un monto de € 2.500.000 (unos US$ 2,8 millones), en tanto que las restantes serán en diciembre y en abril de 2020.

El resto de lo que percibirá Peñarol serán € 1.500.000. Los primeros € 750.000 cuando el futbolista juegue sus primeros 20 partidos con la casaca de Almería, en tanto que los restantes € 750.000 con otros 20 partidos más, totalizando de esa manera los € 5.500.000.

De esa manera, los aurinegros han sumado en los últimos cuatro años US$ 45.100.000 contando las transferencias de Jonathan Rodríguez, Diego Rossi, Nahitan Nández, Federico Valverde, Santiago Bueno y Brian Rodríguez a esta del delantero.

En cuanto a dinero que ingresó al club, Peñarol ha percibido en estos mismos cuatro años US$ 30.550.000 por estos mismos juveniles, demostrando que el trabajo que comenzó en 2009 no ha sido en vano.

Darwin Núñez estuvo en la platea del Saroldi este sábado junto a sus compañeros que no fueron tenidos en cuenta por el técnico Diego López y tampoco será utilizado en el clásico de la semana que viene luego de que se llegara a un acuerdo por su transferencia.

Todo indica que viajará la semana entrante para firmar su contrato con Almería y para pedir pase al club español.

En Peñarol disputó solamente 22 encuentros desde su debut.

Desde que Juan Pedro Damiani decidió cambiar radicalmente el caos que eran las divisiones menores, el producto que ha sacado el club en materia económica y futbolística ha sido trascendente.

Comenzó con Víctor Púa como coordinador de las juveniles en 2009, lo siguió en 2013 Juan Ahuntchain y desde hace un par de años lo hace Fernando Curutchet.