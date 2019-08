Cuánta plata le entró a Peñarol por los juveniles que vendió en últimos cuatro años

La fábrica sin chimeneas como tantas veces se le ha denominado al fútbol (al igual que al turismo) continúa produciendo futbolistas jóvenes quienes a su vez, son colocados en mercados del exterior para ayudar a los clubes que los forman.

Peñarol ha crecido muchísimo en ese aspecto luego de un trabajo que ya lleva más de una década y que comenzó cuando Juan Pedro Damiani tomó el mando del club en 2008 y se dio cuenta del problema enorme que tenía su institución en esa materia, por lo que se decidió a cambiar radicalmente el paradigma.

En ese contexto, viajan este jueves hacia España tres dirigentes –Isaac Alfie, Alejandro Ruibal y Evaristo González, teniendo en cuenta que a última hora se tuvo que bajar el presidente Jorge Barrera por su actividad como abogado–, para tratar de negociar una nueva transferencia, en este caso, a Almería, club que milita en la Segunda división.

Leonardo Carreño

El club español pretende dejarle a los mirasoles US$ 5 millones libres, pero en Peñarol pretenden el mismo dinero que dejó el pase de Brian Rodríguez, es decir, US$ 8 millones libres. El tema es que los dirigentes se encuentran en una encrucijada debido a que el futbolista tiene la intención de poder viajar ahora. La directiva pretende que se quede hasta diciembre, más allá de que se haga el pase ahora o no.

Como explicaron Juan Ahuntchain, excoordinador de divisiones menores del club aurinegro y Rodolfo Catino, expresidente de las formativas de dicha institución, el crecimiento de los jugadores lleva un proceso de aproximadamente siete años.

Peñarol vendió por US$ 36.200.000 en los últimos cuatro años

Si bien Peñarol ha cambiado radicalmente su política de juveniles hace ya 11 años, los mayores resultados comenzaron a verse desde 2015 cuando se llevó a cabo la transferencia de Jonathan Rodríguez a Benfica.

Ese famoso cambio de paradigma con las divisiones menores, le ha reportado en estos últimos cuatro años US$ 24.450.000 libres al club luego de haber transferido futbolistas por US$ 36.200.000.

Y en este informe no se toman en cuenta a dos jugadores que se fueron antes de cumplir ese período de crecimiento de siete años: Guillermo Varela –quien se fue a Manchester United en 2013 luego de haber jugado un solo partido en Primera con Diego Aguirre en 2011– ni Sebastián Cristóforo, que también en 2013 partió a Sevilla. Entre ambos, le dejaron a Peñarol US$ 4.400.000 ya que sus transferencias brutas fueron por US$ 7.200.000.

En estos años, el pase que le dejó más dinero a los aurinegros fue precisamente el último que se acaba de hacer, el de Brian Rodríguez a Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Esa transferencia fue por US$ 11.500.000, de los que US$ 8 quedaron en filas carboneras. Brian había disputado solamente 26 partidos con la camiseta del club.

Y salvando alguna excepción, ese es el común denominador de los últimos tiempos.

Por ejemplo, en caso de que se haga el pase de Darwin Núñez a Almería, este delantero solo ha jugado 22 encuentros con la aurinegra en el pecho. Poquísimo.

Diego Battiste

Pero por otro lado, si se va, le dejará dividendos muy importantes a la institución.

Algo similar al actual delantero carbonero y a Brian Rodríguez, sucedió, por ejemplo, con otros futbolistas que lucieron muy poco la camiseta de Peñarol.

Tales son los casos de Federico Valverde y Santiago Bueno. El primero, antes de irse a Real Madrid, solo disputó 13 encuentros con el club cuando lo ascendió Pablo Bengoechea a Primera.

El caso de Bueno es récord, porque se fue a Barcelona sin haber debutado en Primera con Peñarol. A la hora de emigrar, solo había disputado algún encuentro amistoso y nada más.

Diego Rossi es diferente, porque al menos, pudo disputar 51 partidos, algo similar a Nahitan Nández que previo a irse a Boca Juniors, defendió la casaca oro y carbón en 87 ocasiones.

La política que ha llevado a cabo Peñarol es la de esperar un tiempo prudencial para que debuten los juveniles en Primera. No apurarlos. Pero más allá de esto, por lo que se ha visto últimamente, los jugadores emigran cada vez más jóvenes y con muy pocos encuentros jugados.

De todas formas, el balance económico es más que positivo si se toman en cuenta los millones de dólares que ingresaron solamente en estos últimos cuatro años, algo que hace una década, cuando el caos imperaba en las inferiores del club, era totalmente impensado.

LAS ÚLTIMAS TRANSFERENCIAS DE LOS JUVENILES SURGIDOS EN EL CLUB

Jugador Partidos Venta bruta Ingresos en Peñarol

Jonathan Rodríguez 49 US$ 7.500.000 US$ 4.000.000

Federico Valverde 13 US$ 6.700.000 US$ 5.000.000

Santiago Bueno 0 US$ 2.500.000 US$ 1.500.000

Nahitan Nández 87 US$ 4.000.000 US$ 2.950.000

Diego Rossi 51 US$ 4.000.000 US$ 3.000.000

Brian Rodríguez 26 US$ 11.500.000 US$ 8.000.000

TOTALES US$ 36.200.000 US$ 24.450.000