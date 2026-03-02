Uruguay "sigue con atención" la escalada de violencia en Medio Oriente y llama a "retornar al camino diplomático"

Bandera de Uruguay Foto: Inés Guimaraens

El gobierno uruguayo informó este lunes, a través de Cancillería, que “sigue con atención la situación en Medio Oriente ” y manifestó su “profunda preocupación por la ampliación de la escalada de violencia que aumenta el número de muertes civiles, especialmente niños y niñas”.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo también expresó inquietud por “la respuesta militar iraní contra diversos Estados de la región, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Estado de Catar, Bahréin, Jordania, Iraq, Líbano, Omán, Estados y pueblos que Uruguay se solidariza”.

En el texto oficial, Uruguay “hace un llamado a una urgente desescalada, y urge a todas las partes involucradas a respetar el Derecho Internacional y retornar al camino diplomático”.

El comunicado agrega que “rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del Derecho Internacional, no implica condonar las graves violaciones de Derechos Humanos que se cometen en el territorio del Estado agredido”.

De esta forma, el gobierno reiteró su posición de condena a la escalada del conflicto y su exhortación a que las partes retomen las vías diplomáticas en el marco del Derecho Internacional.