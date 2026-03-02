Ignacio Ruglio: los elogios para Arezo, la mochila que se sacó Aguirre y la arenga de Washington Aguerre, que adelantó lo que ocurriría en el clásico

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló este jueves 8 de enero en Los Aromos por primera vez después de 45 días y luego de las finales que Nacional le ganó a Peñarol en la Liga AUF Uruguaya 2025

Luego del triunfo de Peñarol ante Nacional en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura, el presidente aurinegro Ignacio Ruglio se refirió a la victoria, que vivió con su hijo y un ahijado en el estadio tricolor, situación que definió como “inolvidable”.

“Hoy Peñarol se plantó bien. Lo hizo muy bien y Mati (Arezo) está intratable”, expresó.

“Divino ganarle ahí, en su casa, como en 2021 cuando los tiramos para afuera (de la Copa Sudamericana). Y, sobre todo, a un mes para la Copa (Libertadores) es fundamental que Diego (Aguirre) encuentre cuanto antes el equipo. Todavía nos faltan Abel (Hernández) y (Eduardo) Darias. Algunos jugadores están agarrando ritmo. El Indio (Fernández) jugó un partido bárbaro. Diego me dijo, 'traelo que ese refuerzo nos va a marcar la diferencia'. Hoy, fuera de puesto, jugó un partido bárbaro y corrió un montón”, apuntó el presidente.

Consultado acerca de si pesó lo que se habló durante enero y febrero sobre el verano largo para Peñarol, frente a un plantel de Nacional que parecía armado, respondió: “En todo el año pasado no ganaron nada. Lo terminaron ayudando los árbitros y dos errores nuestros en el Campeón del Siglo (en la primera final de la Liga), sino ni siquiera hubieran sido campeones. Nosotros estamos seguros de cómo trabajamos, de los planteles que se arman, de Diego que va para su tercer año en Peñarol. Es difícil tener técnicos tanto tiempo y felices en casa. De jugadores que se mueren por estar acá. Las cosas salieron bien. Hoy hay que celebrar, mañana descansar y luego empezar a planificar lo que se viene”.

También se refirió a la arenga final de Washington Aguerre cuando el equipo salía a jugar el segundo tiempo en el Gran Parque Central: “La arenga final en el segundo tiempo la hizo Washi cuando salían para la cancha. Lo que dijo que iba a pasar, pasó. Eso quedará ahí. Lo que dijo a sus compañeros de cómo jugar ese segundo tiempo fue como pasó”. Además, destacó el valor del triunfo para Aguirre: “Diego se sacó una mochila de encima porque le estaban cayendo con el tema de (que no ganaba) los clásicos. No había dado otras cosas fabulosas, como poner a Peñarol en el tapete internacional. Los clásicos no se habían dado. Hoy se plantó muy bien. Planificó bien el partido. Estuvo muchos días pensando en el partido. Planificó mucho esto y le salió muy bien”.