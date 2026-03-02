Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEO

Sindicato de la Guardia Republicana denunció "grave atentado" contra policías en Malvín Norte y exige "señal clara" de Interior

Desde el colectivo sindical indicaron que el hecho tuvo lugar sobre la zona de las calles Boix y Merino

2 de marzo 2026 - 8:40hs
Sindicato de la Guardia Republicana denunció ataque contra policías

Sindicato de la Guardia Republicana denunció ataque contra policías

Capturas de video de redes sociales

El sindicato de la Guardia Republicana denunció en redes sociales la ocurrencia de un "grave atentado" contra policías en el barrio Malvín Norte.

Desde el colectivo sindical indicaron que el hecho tuvo lugar sobre la zona de las calles Boix y Merino. Allí, según apunta el sindicato, un efectivo policial de la Guardia Republicana que patrullaba en la zona fue embestido por un conductor que "lejos de detenerse a asistirlo, se dio a la fuga".

El funcionario presentó una "quebradura en una mano", mientras que una policía también resultó herida "tras recibir una pedrada en la cabeza". Ambos están siendo asistidos en el Hospital Policial, según revelaron.

Más noticias
Archivo: centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa)
RECAPTURADO

Joven que cometió homicidio escapó del Inisa y fue recapturado por la Policía: hay otros dos que siguen prófugos

Sirena policial
COLABORACIÓN

Policía informó que aparecieron en buen estado de salud las dos adolescentes que estaban ausentes en Maldonado

"La gravedad de este episodio no puede relativizarse. Se trata de un atentado contra funcionarios en servicio, y no es un hecho aislado. Este tipo de ataques se vienen repitiendo contra policías, generando un escenario cada vez más alarmante para quienes están en la primera línea de la seguridad pública", cuestionaron.

"Cuando se embiste o agrede a un policía, se atenta contra el Estado y contra el orden democrático. No puede naturalizarse la violencia dirigida hacia quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la población", agregaron.

Tras esto, denunciaron la ocurrencia también de "incidentes" vinculados al clásico del domingo, donde "hubo intervenciones policiales con funcionarios lesionados, quienes también están siendo asistidos en el Hospital Policial".

"La reiteración de atentados contra policías exige una señal clara. Cada ataque contra un funcionario es un ataque contra toda la sociedad", expresaron y cerraron arrobando al ministro del Interior, Carlos Negro.

La denuncia en redes sociales la acompañaron con un video que mostraba el atropellamiento del funcionario de la Guardia Republicana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UniPolgr/status/2028319464324735088?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

sindicato Guardia Republicana Malvín Norte

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre
PEÑAROL

El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos