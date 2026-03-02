Sindicato de la Guardia Republicana denunció "grave atentado" contra policías en Malvín Norte y exige "señal clara" de Interior

El sindicato de la Guardia Republicana denunció en redes sociales la ocurrencia de un "grave atentado" contra policías en el barrio Malvín Norte .

Desde el colectivo sindical indicaron que el hecho tuvo lugar sobre la zona de las calles Boix y Merino . Allí, según apunta el sindicato, un efectivo policial de la Guardia Republicana que patrullaba en la zona fue embestido por un conductor que "lejos de detenerse a asistirlo, se dio a la fuga" .

El funcionario presentó una "quebradura en una mano" , mientras que una policía también resultó herida "tras recibir una pedrada en la cabeza" . Ambos están siendo asistidos en el Hospital Policial, según revelaron.

COLABORACIÓN Policía informó que aparecieron en buen estado de salud las dos adolescentes que estaban ausentes en Maldonado

RECAPTURADO Joven que cometió homicidio escapó del Inisa y fue recapturado por la Policía: hay otros dos que siguen prófugos

" La gravedad de este episodio no puede relativizarse . Se trata de un atentado contra funcionarios en servicio, y no es un hecho aislado. Este tipo de ataques se vienen repitiendo contra policías , generando un escenario cada vez más alarmante para quienes están en la primera línea de la seguridad pública", cuestionaron.

"Cuando se embiste o agrede a un policía, se atenta contra el Estado y contra el orden democrático. No puede naturalizarse la violencia dirigida hacia quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la población", agregaron.

Tras esto, denunciaron la ocurrencia también de "incidentes" vinculados al clásico del domingo, donde "hubo intervenciones policiales con funcionarios lesionados, quienes también están siendo asistidos en el Hospital Policial".

"La reiteración de atentados contra policías exige una señal clara. Cada ataque contra un funcionario es un ataque contra toda la sociedad", expresaron y cerraron arrobando al ministro del Interior, Carlos Negro.

La denuncia en redes sociales la acompañaron con un video que mostraba el atropellamiento del funcionario de la Guardia Republicana.