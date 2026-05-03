Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Nahitan Nández fue figura ante Cristiano Ronaldo, quien no pudo anotar, en el triunfo de Al-Qadsiah sobre Al-Nassr

El uruguayo jugó un gran partido ante y vencieron a un rival que además de ser el líder en Arabia Saudita, venía de cuatro victorias consecutivas

3 de mayo de 2026 17:26 hs
Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Nahitan Nández jugó todo el partido y fue figura para Al-Qadsiah que derrotó 3-1 al líder de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, Al-Nassr y contra Cristiano Ronaldo, quien esta vez, no pudo convertir ningún gol.

El uruguayo jugó como volante por derecha y no como lateral por ese sector, como lo viene haciendo en los últimos compromisos.

De esta manera, Nández y su equipo se mantienen en el cuarto puesto tras jugarse la fecha 31.

No obstante, si gana Al-Hilal -el conjunto de Darwin Núñez, quien no puede jugar- el partido que le queda por disputar, se pondrá a solo 2 puntos del líder, que llegaba a este compromiso con cuatro victorias seguidas.

El sorpresivo dato que dio a conocer la Liga AUF Uruguaya en el que Peñarol es el mejor de todos los clubes en este Torneo Apertura

La foto de Luis Suárez con un piloto top de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami que se corre hoy

El partido que ganó Nández sobre Cristiano Ronaldo

Nahitan Nández consiguió un nuevo triunfo sobre Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Al Shamat abrió el marcador a los 22 minutos, pero el portugués Joao Félix igualó a los 38, antes de que terminara la primera parte.

No obstante, el complemento fue todo del equipo del uruguayo.

Llegaron los goles de Al Juwayr y de Quiñones y el encuentro se liquidó, con tres puntos de oro para el ganador.

Las más leídas

A qué hora juegan hoy Albion vs Nacional por el Torneo Apertura y dónde verlo en vivo

El sorpresivo dato que dio a conocer la Liga AUF Uruguaya en el que Peñarol es el mejor de todos los clubes en este Torneo Apertura

La foto de Luis Suárez con un piloto top de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami que se corre hoy

Racing 1-1 Montevideo City Torque: el campeón recibió el trofeo con toda su gente, por haber ganado muy bien el Torneo Apertura; mirá los goles del partido

Temas

Nahitan Nández Cristiano Ronaldo Al Nassr Al Hilal Darwin Núñez

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos