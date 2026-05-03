Nahitan Nández fue figura ante Cristiano Ronaldo, quien no pudo anotar, en el triunfo de Al-Qadsiah sobre Al-Nassr

Nahitan Nández jugó todo el partido y fue figura para Al-Qadsiah que derrotó 3-1 al líder de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, Al-Nassr y contra Cristiano Ronaldo, quien esta vez, no pudo convertir ningún gol.

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El uruguayo jugó como volante por derecha y no como lateral por ese sector, como lo viene haciendo en los últimos compromisos.

De esta manera, Nández y su equipo se mantienen en el cuarto puesto tras jugarse la fecha 31.

No obstante, si gana Al-Hilal -el conjunto de Darwin Núñez, quien no puede jugar- el partido que le queda por disputar, se pondrá a solo 2 puntos del líder, que llegaba a este compromiso con cuatro victorias seguidas.

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El partido que ganó Nández sobre Cristiano Ronaldo

Nahitan Nández consiguió un nuevo triunfo sobre Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Al Shamat abrió el marcador a los 22 minutos, pero el portugués Joao Félix igualó a los 38, antes de que terminara la primera parte.

No obstante, el complemento fue todo del equipo del uruguayo.

Llegaron los goles de Al Juwayr y de Quiñones y el encuentro se liquidó, con tres puntos de oro para el ganador.