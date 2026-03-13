El épico triunfo de Al-Qadsiah de Nahitan Nández con dos goles en la adición para seguir por su carrera hacia el título en Arabia Saudita; mirá el video

El uruguayo Nahitan Nández disputó este viernes todo el partido que su equipo, Al-Qadsiah, le ganó 3-2 a Al-Ahli, uno de los grandes de Arabia Saudita que marcha segundo en la tabla de la Saudi Pro League, ganó con dos tantos en los minutos de adición.

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El exfutbolista de Peñarol y actual de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, juega como volante en su club y desde hace varias fechas, dejó el lateral derecho.

El técnico Aaron Rodgers, exentrenador de Luis Suárez cuando jugó y brilló en Liverpool, decidió devolverlo a su posición natural y no se equivocó, ya que le rinde siempre con creces.

Al-Qadsiah jugó como local y había tres puntos muy importantes en el encuentro contra Al-Ahli.

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Sin embargo, comenzó perdiendo de manera temprana. Ya a los 41 minutos perdía por 2-0 y se fueron así al término de la primera parte.

En el segundo tiempo, el equipo de Nahitan Nández comenzó a llegar al arco de enfrente con mayor asiduidad.

Llegó el descuento a los 62', pero lejos estaba aún al menos, la igualdad.

Se llegó al minuto 90 y el partido se iba con derrota y como local ante un rival directo por el título de la Saudi Pro League.

El árbitro adicionó 8 minutos y en ese lapso arribaron dos tantos de Al-Qadsiah para una victoria épica, en el minuto 90+8', que celebrada por un estadio colmado.