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El épico triunfo de Al-Qadsiah de Nahitan Nández con dos goles en la adición para seguir por su carrera hacia el título en Arabia Saudita; mirá el video

El futbolista de la selección uruguaya es dirigido por Aaron Rodgers, el técnico que tuvo a Luis Suárez cuando brilló en Liverpool

13 de marzo 2026 - 18:28hs

El uruguayo Nahitan Nández disputó este viernes todo el partido que su equipo, Al-Qadsiah, le ganó 3-2 a Al-Ahli, uno de los grandes de Arabia Saudita que marcha segundo en la tabla de la Saudi Pro League, ganó con dos tantos en los minutos de adición.

El exfutbolista de Peñarol y actual de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, juega como volante en su club y desde hace varias fechas, dejó el lateral derecho.

El técnico Aaron Rodgers, exentrenador de Luis Suárez cuando jugó y brilló en Liverpool, decidió devolverlo a su posición natural y no se equivocó, ya que le rinde siempre con creces.

El triunfazo del equipo de Nahitan Nández

Al-Qadsiah jugó como local y había tres puntos muy importantes en el encuentro contra Al-Ahli.

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Sin embargo, comenzó perdiendo de manera temprana. Ya a los 41 minutos perdía por 2-0 y se fueron así al término de la primera parte.

En el segundo tiempo, el equipo de Nahitan Nández comenzó a llegar al arco de enfrente con mayor asiduidad.

Llegó el descuento a los 62', pero lejos estaba aún al menos, la igualdad.

Se llegó al minuto 90 y el partido se iba con derrota y como local ante un rival directo por el título de la Saudi Pro League.

El árbitro adicionó 8 minutos y en ese lapso arribaron dos tantos de Al-Qadsiah para una victoria épica, en el minuto 90+8', que celebrada por un estadio colmado.

Temas:

Nahitan Nández selección uruguaya Arabia Saudita

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