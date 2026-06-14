José María Giménez contó cómo evoluciona de su lesión de tobillo y dejó en claro que el capitanato de la selección uruguaya para el Mundial 2026 "se define en el plantel"

Uno de los referentes de la selección uruguaya, José María Giménez, habló este domingo en la sala de conferencias del Hard Rock Stadium el día previo al debut de la celeste en el Mundial 2026 que será este lunes a la hora 19.00 contra Arabia Saudita en ese mismo estadio.

"Venimos en un cambio generacional, el equipo tiene una buena base para afrontar un torneo tan duro como este y Uruguay tiene equipo como para estar a la altura", comenzó diciendo el defensor de Atlético de Madrid.

Giménez llegó con el entrenador Marcelo Bielsa tras el viaje de Playa del Carmen a Miami que se demoró por más de tres horas .

"Físicamente estoy bien, volví de una lesión de tobillo que me dejó quieto un tiempo pero estoy bien, si estaré o no convocado, será una decisión del entrenador", afirmó.

El plantel de Uruguay llegó a Miami para el debut en el Mundial 2026 con más de tres horas de retraso y es esperado en el hotel por más de cien hinchas de la celeste

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"Todos los partidos son muy importantes, me imagino un partido con muchísima intensidad y los dos queremos sumar. Intentaremos hacer nuestro juego, va a ser un partido de muchos detalles, la emoción que va a estar a flor de piel no nos puede afectar de forma negativa sino positiva", dijo sobre el debut ante Arabia Saudita.

"Es un tema que se habla y se define en el plantel. Todavía no lo sabemos. Porque no sé el equipo", manifestó al ser consultado sobre quién portará la cinta de capitán este lunes.

Un periodista español le preguntó por su futuro en Atlético de Madrid. "Tengo dos años más de contrato, no he hablado con el club formalmente, estoy abierto a escucharlos para lo que ellos decidan.

Giménez reveló que esta noche el plantel tendrá una sesión de video para repasar todos los cambios de reglas que se están aplicando en el Mundial: "No tenemos del todo claro los cambios que han hecho, con Jorge charlamos de la reglamentación y los tiempos; hoy de noche tenemos video de repaso de las reglas, porque son tantas que te podés olvidar de alguna, son detalles que no pueden pasar desapercibidos".