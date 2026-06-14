El plantel de Uruguay llegó a Miami para el debut en el Mundial 2026 con más de tres horas de retraso y es esperado en el hotel por más de cien hinchas de la celeste

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La selección uruguaya arribó sobre las 20.20 de Uruguay este domingo al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, luego del atraso de más de tres horas por el avión sin autorización que le otorgó la FIFA para trasladarse desde Cancún. La celeste debuta este lunes, a la hora 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami, enfrentando a Arabia Saudita en el grupo H del Mundial 2026 .

El avión que puso FIFA para trasladar a la delegación desde México a EEUU no podía aterrizar en Miami por falta de documentación , por tanto la selección tuvo que viajar en otra aeronave.

La situación trastocó los planes de la selección, que a las 18.45 tenía la conferencia de prensa obligatoria impuesta por FIFA a desarrollarse en el mismo estado donde se jugará el partido, en el Hard Rock Stadium.

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La selección de Arabia Saudita cumplió con los protocolos en tiempo y forma y el entrenador griego Georgios Donis habló sobre el debut ante Uruguay.

Fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informaron a Referí que el entrenador Marcelo Bielsa irá directo del aeropuerto al estadio para cumplir con la conferencia.

Alrededor de 50 hinchas esperan a la selección en las afueras del hotel, agolpados en un vallado que da a la carretera.

Al plantel le insumirá una hora en llegar del aeropuerto al hotel al que estarán llegando sobre la hora 21.20.

La conferencia está marcada por FIFA a las 21.30 de Uruguay, pero es posible que se atrase esperando a la llegada de Bielsa y también la del capitán José María Giménez.

Desde la AUF existe una gran molestia por lo ocurrido en el Aeropuerto de Cancún.