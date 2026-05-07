Las últimas repercusiones de la pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni: Real Madrid evalúa apartarlos del clásico ante el Barcelona

La nueva pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni , por la que el uruguayo terminó en el hospital con un corte , ya dio la vuelta al mundo, y mantiene al Real Madrid en vilo a pocos días del clásico ante el Barcelona que le puede dar a su rival LaLiga de España.

Desde España marcaron que este jueves Valverde se negó a saludar a Tchouaméni cuando llegó al complejo Valdevebas , luego de que ambos tuvieran un fuerte cruce el miércoles que casi llega a los golpes.

Tras el final del entrenamiento, el uruguayo y el francés volvieron a discutir en el vestuario , pero la situación escaló un nivel más que el día anterior . "En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital" , detalló Marca, que agregó que Valverde "ya está en su casa".

El diario As publicó nuevos detalles del conflicto. Según este medio, el uruguayo acusó al francés de filtrar la pelea del miércoles a la prensa, y luego de negarle el saludo ambos cruzaron duras entradas durante el entrenamiento.

El juvenil hijo de un mundialista con Uruguay, que se coronó campeón con Real Madrid en un torneo internacional

Una nueva pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni en la práctica del Real Madrid terminó con el uruguayo en el hospital, informan desde España

El cruce siguió en el vestuario, donde Valverde continuó acusando a Tchouaméni hasta que este lo golpeó. Tras recibir el golpe, el uruguayo tropezó y cayó al suelo, impacto que le produjo el corte por el que fue hospitalizado. Además, indicaron que el DT Álvaro Arbeloa acompañó al jugador al centro de salud en el que suturaron su herida.

20250819 real madrid osasuna federico valverde tchouameni Foto: AFP

El citado medio español indicó que este conflicto derivó en "una reunión de urgencia dentro del vestuario", en la que estuvo presente el director general del club, José Ángel Sánchez, y el Real Madrid abrió un expediente a ambos jugadores.

Según informan medios españoles como As y Marca, el Real Madrid evalúa apartar a ambos futbolistas del clásico ante el Barcelona, el último bastión de una temporada del Real Madrid que se encamina a terminar sin títulos.

El partido se juega el próximo domingo a las 16:00 (hora de Uruguay) en el Camp Nou, y el Barcelona sabe que si gana o empata se consagrará campeón de LaLiga en frente de su rival de todas las horas. El Culé tiene 88 puntos, 11 más que el Real Madrid con 12 puntos por jugar, por lo que solo una derrota le atrasaría una nueva consagración.