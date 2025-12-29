El Pumita Rodríguez seguirá en Vasco da Gama; mirá hasta cuándo renovó contrato el ex Nacional y selección uruguaya

José Luis Rodríguez, el Pumita, y su homenaje a Juan Izquierdo

El club brasileño Vasco da Gama anunció este lunes la renovación del contrato del lateral uruguayo José Luis 'Pumita' Rodríguez hasta diciembre de 2027, con posibilidad de extensión por un año adicional.

La negociación se concretó a pocos días de que venciera su contrato, el 31 de diciembre, en medio de especulaciones sobre una posible salida.

Rodríguez, quien es frecuentemente convocado para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa , viste la camiseta cruzmaltina desde enero de 2023 cuando llegó al equipo de Río de Janeiro procedente de Nacional .

Desde entonces ha disputado 124 partidos con el club carioca, en los que anotó ocho goles y dio siete asistencias, no solo como lateral derecho, sino también como extremo y punta izquierda.

Este año, sin embargo, Pumita perdió espacio en el equipo y quedó afuera de algunas convocatorias por decisión técnica.

No obstante, es considerado una pieza fundamental por el técnico Fernando Diniz, lo que pesó para asegurar su continuidad.

EFE