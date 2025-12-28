Dólar
FÚTBOL

Cuando parecía que estaba casi hecho el pase de Baltasar Barcia a Peñarol, apareció Flavio Perchman y dijo a Referí: "Es hincha de Nacional y nosotros lo queremos", y hubo acuerdo con Tomás Verón Lupi

El mercado de pases está que arde y más cuando los grandes pujan por un futbolista

28 de diciembre 2025 - 14:52hs
Baltasar Barcia defendió a Boston River en 2025



FOTO: @bostonriver
El Observador | Marcelo Decaux

Por  Marcelo Decaux

El mercado de pases del fútbol uruguayo, como sucede prácticamente todos los años, conlleva a que algunos futbolistas sean pretendidos al mismo tiempo por los dos grandes, Nacional y Peñarol. En ese contexto, durante esta semana que termina, prácticamente se daba como liquidado la llegada del extremo Baltasar Barcia a Peñarol, pero este domingo, el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, salió al cruce y en diálogo con Referí, dijo: "Él es hincha de Nacional y nosotros lo queremos, por lo que vamos a seguir las negociaciones".

Barcia, de 24 años, fue cedido por Independiente de Avellaneda a Boston River para este 2025. Durante la temporada anotó tres goles y aportó cuatro asistencias en 37 partidos, incluyendo la Liga AUF Uruguaya y la Copa Sudamericana.

Las idas y vueltas por Barcia

La información que manejan en Peñarol es que el representante del jugador, Daniel Gutiérrez, llegó a un acuerdo de palabra con el técnico, Diego Aguirre, de que Barcia va a jugar en los aurinegros.

Romário y Giorgian De Arrascaeta jugaron el partido de las estrellas en Brasil
BRASIL

Romário, la mega exestrella brasileña, pidió a Giorgian De Arrascaeta para la selección de Brasil; mirá el video

Abel Hernández subió una foto junto a su familia cercana con la camiseta de Peñarol 
PEÑAROL

Ya no hay vuelta atrás: se confirmó que Abel Hernández jugará en Peñarol en la temporada 2026

No obstante ello, en Boston River, no saben nada al respecto, según pudo saber Referí, más allá de que el presidente de Independiente de Avellaneda de Argentina, Néstor Grindetti, admitió que las negociaciones con los carboneros estaban avanzadas y que los presididos por Ignacio Ruglio comprarían un porcentaje de su ficha.

El pasado lunes Flavio Perchman fue consultado sobre la posibilidad de la llegada de Baltasar Barcia en Sport 890 y respondió: "Nosotros no podemos ir a buscarlo e invertir por él en este momento. La negociación pasa más por Boston River. Si Boston River hace uso de la opción (de compra), de repente recala en nosotros y nos puede interesar".

Sin embargo, este domingo confirmó a Referí que el hecho de que Peñarol haya comenzado antes le puede dar una ventaja "pero no es cierto que lo tienen arreglado".

"Barcia es hincha de Nacional y nosotros lo queremos, por lo que vamos a seguir las negociaciones", agregó.

Perchman continuó: "Además, fue dirigido por Jadson (Viera) y los dos se conocen muy bien, lo que también juega a favor nuestro".

Por lo tanto, esta semana que comienza habrá que estar muy atento a lo que pueda ocurrir con el futuro del futbolista, ya que los dos grandes pujan por él.

Acuerdo por Tomás Verón Lupi

Flavio Perchman informó también a Referí que se llegó a un acuerdo para la llegada del extremo argentino Tomás Verón Lupi.

"Está acordada la llegada de (Tomás) Verón Lupi y estamos intercambiando los papeles de último momento para que se haga el pase", dijo el vicepresidente de Nacional.

000-34q96hw-jpg..webp
Tom&aacute;s Ver&oacute;n Lupi en Racing

Tomás Verón Lupi en Racing

El futbolista de 25 años, tuvo un muy buen 2024 defendiendo a Racing y convirtiéndole goles tanto a Nacional como a Peñarol.

No obstante, en este 2025 no le fue bien en Grasshoppers de Suiza, en el que jugó pocos minutos y ni convirtió ni pudo brindar ninguna asistencia.

Más allá de ello, el nivel que mostró en 2024 en el fútbol uruguayo le sirve como referencia para ser nuevo jugador de Nacional.

Por otra parte, Perchman también informó a Referí que se acordó la llegada de Agustín Vera, desde River Plate, como se indicó el pasado jueves.

Baltasar Barcia Flavio Perchman Nacional Peñarol Diego Aguirre


FÚTBOL

El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez


BRASIL

Romário, la mega exestrella brasileña, pidió a Giorgian De Arrascaeta para la selección de Brasil; mirá el video


FÚTBOL



 
PEÑAROL

Ya no hay vuelta atrás: se confirmó que Abel Hernández jugará en Peñarol en la temporada 2026

