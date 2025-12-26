Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol busca cerrar la incorporación de Baltasar Barcia, extremo de Boston River que estuvo en el radar de Nacional

Nacional se interesó por el jugador, propiedad de Independiente, pero Flavio Perchman afirmó que el club no podía "invertir por él en este momento"

26 de diciembre 2025 - 11:26hs
Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura

Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura

FOTO: @LigaAUF

Barcia, de 24 años, fue cedido por Independiente de Avellaneda a Boston River para el 2025. Durante la temporada anotó tres goles y aportó cuatro asistencias en 37 partidos, incluyendo la Liga AUF Uruguaya y la Copa Sudamericana.

Tras el final de 2025 el jugador debía volver a Independiente, pero tanto Nacional como Peñarol se interesaron en contar con el jugador para el 2026.

El primero en demostrar su interés fue el tricolor. Jadson Viera lo tuvo durante el 2025 en Boston River y quiso contar con él para el 2026.

Facundo Batista durante su paso por Peñarol, en 2024
PEÑAROL

Peñarol confirmó su segunda alta: Facundo Batista volverá al carbonero en 2026

Abel La Joya Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a Mejor jugador de la liga AUF 2025 de Fútbol x 100
FÚTBOLX100

Abel Hernández celebra su gran premio en Fútbolx100, se prepara para Peñarol y confesó qué es lo que le diría al niño que hace 30 años empezó lleno de sueños en una cancha

Sin embargo, el pasado lunes Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, fue consultado sobre el futbolista en una entrevista con Sport 890 y respondió: "Nosotros no podemos ir a buscarlo e invertir por él en este momento. La negociación pasa más por Boston River. Si Boston River hace uso de la opción (de compra), de repente recala en nosotros y nos puede interesar".

Quien parece estar más cerca de cubrir ese puesto en el albo es Tomás Verón Lupi, extremo argentino que actualmente está en el Grasshopper de Suiza y es recordado en Uruguay por su paso por Racing de 2022 a 2024.

En los últimos días el que avanzó para llevarse a Barcia fue Peñarol. Según informó Sport 890 y consignó Referí, el carbonero está dispuesto a pagarle a Independiente un porcentaje alto de la ficha del jugador para que sea nuevo jugador del club en 2026.

El mirasol también ve como posible la llegada de Nicolás Vallejo, el exjugador de Liverpool que fue contratado por el León de México, parte del Grupo Pachuca. En un momento en el que el vínculo reflotó, desde el carbonero no descartan que el conglomerado de clubes le ceda al futbolista para la próxima temporada.

Peñarol Baltasar Barcia Boston River Nacional Independiente Flavio Perchman

